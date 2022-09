Anna Lewandowska wielokrotnie udowodniała, że rodzinę stawia na pierwszym miejscu. W dniu urodzin pojawiła się na trybunach Camp Nou. Trenerka okazała wsparcie Robertowi Lewandowskiemu podczas jego debiutu w Lidze Mistrzów w barwach Barcelony. Piłkarz w tym dniu sprawił żonie wyjątkowy prezent. Błysnął talentem, strzelając trzy bramki w starciu z Viktorią Pilzno (5:1), co dumna "Lewa" zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Na uwagę zasługuje również stylizacja, w której kibicowała mężowi.

Anna Lewandowska wspiera męża z trybun. Krótkim topem podkreśliła umięśniony brzuch

Anna Lewandowska godnie kibicowała mężowi na stadionie w Barcelonie. W dniu urodzin "Lewa" zaprezentowała się w krótkim topie w biało-niebieskie paski od włoskiej marki Prada. Do całości dobrała dopasowane do ciała dżinsy, które spięła czarnym paskiem. Trenerka nie odpuszcza codziennych aktywności i jest w życiowej formie, co widać, patrząc na jej umięśniony brzuch.

Anna Lewandowska wspiera męża z trybun. Krótkim topem podkreśliła umięśniony brzuch Fot. Forum

Więcej zdjęć szczęśliwej Anny Lewandowskiej kibicującej mężowi, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Lewa" w urodzinowym wydaniu wyglądała olśniewająco. Rozpuściła włosy, które delikatnie zakręciła na końcach i zdecydowała się na rozświetlający makijaż, który dodał jej uroku. Warto wspomnieć, że tego dnia Anna sprawiła sobie niezapomniany prezent i zrobiła tatuaż. Więcej TUTAJ.

Lubicie Annę Lewandowską w sportowych zestawach? Trzeba przyznać, że jej wypracowana na siłowni figura jest prawdziwą motywacją.