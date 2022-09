O tym, że Marcin Hakiel ma partnerkę, Plotek donosił jako pierwszy. Tancerz nie chciał wówczas skomentować doniesień informatora, jednak szybko okazało się, że coś jest na rzeczy. Mężczyzna zaczął publikować ujęcia z nowego mieszkania, a z czasem pojawiły się zdjęcia z tajemniczą kobietą u boku. Dziś już nie zamierza ukrywać, że jest szczęśliwy.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek przerwała milczenie! Mówi o Hakielu i dzieciach

ZOBACZ TEŻ: 20 lat "Pytania na śniadanie". Katarzyna Cichopek cała w bieli, Ida Nowakowska jak latynoska diwa

Marcin Hakiel wrzucił zdjęcie z nową sympatią

Pod koniec sierpnia Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek sfinalizowali rozwód 14-letniego małżeństwa. Para, która przez Polaków uznawana była za idealną, poinformowała o rozstaniu w maju br. Fani nie dowierzali, a tancerz nie chciał pogodzić się z takim obrotem spraw. W wywiadzie dla Aleksandry Kwaśniewskiej w "Mieście Kobiet" dał do zrozumienia, że żona odeszła od niego, ponieważ obdarzyła uczuciami innego mężczyznę. I choć do tej pory oficjalnie nie wiadomo, kogo na myśli miał Hakiel, wiadomo, że zakochany jest na pewno on.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu - napisał pod najnowszym zdjęciem z tajemniczą partnerką na InstaStories.

Zajrzyjcie do naszej galerii powyżej. Zobaczycie, jaką metamorfozę zafundował sobie ostatnio Adam Hakiel.

Marcin Hakiel z partnerką screen IG

Takie zdjęcia na profilu Marcina zaskakują, bowiem nie ukrywał, że rozpad małżeństwa bardzo go dotknął i wydawało się, że nie będzie w stanie tak szybko na nowo się zakochać. Los chciał inaczej i być może już niebawem pokaże twarz tajemniczej blondynki.