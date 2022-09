Wystartowała 11. edycja popularnego programu stacji TVN "Top Model". Uczestnicy znów będą próbowali oczarować jurorów i spróbować swoich sił w modelingu. Po raz kolejny oceniać ich będzie jury w składzie: Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Dawid Woliński i Katarzyna Sokołowska. To jurorzy zdecydują, którzy kandydaci przejdą do dalszego etapu show. 10. edycję "Top Model" wygrała Dominika Wysocka. W pierwszym odcinku nowej serii mogliśmy zobaczyć m.in. Filipa, który łudząco przypomina młodego Marcina Tyszkę. Była też Michalina, która opowiedziała o zdradzie swojego chłopaka i cierpiąca na niedosłuch Weronika. Uwagę Joanny Krupy zwrócił przystojny Brazylijczyk.

Pierwszym kandydatem na modela, którego poznaliśmy jest Adrian Nkwamu. Chłopak na co dzień mieszka w Jaworze. Jego mama jest Polką, a ojciec pochodzi z Tanzanii. W programie Adrian przyznał, że zdarzyło mu się w Polsce doznać rasizmu. Jurorzy byli oczarowani uczestnikiem, a Dawid Woliński zauważył, że rzadko się zdarza, żeby ktoś był tak fotogeniczny z pełnym uśmiechem. Wszyscy dali mu "tak" i przeszedł do kolejnego etapu programu.

Adrian Nkwamu Fot. 'Top Model' TVN screen

Kolejną uczestniczką w pierwszym odcinku 11. edycji "Top Model" jest Michalina Wojciechowska. Dziewczyna pochodzi z Jawora i ma już doświadczenie w modelingu. Opowiedziała jurorom, że była związana z Brazylijczykiem, którego przyłapała na zdradzie. Teraz wróciła do Polski i pracuje w zawodzie modelki. Joanna Krupa była pod wielkim wrażeniem, jak dziewczyna prezentuje się w kostiumie kąpielowym.

Jak facet cię zdradził, to naprawdę ma coś z mózgiem. Jesteś niesamowicie piękna - powiedziała Joanna Krupa.

Michalina przeszła do kolejnego etapu show.

Michalina Wojciechowska Fot. 'Top Model' TVN screen

Rodzina Filipa Fernera pochodzi z Ukrainy. Chociaż większość swojego życia spędził w Polsce, to zna język ukraiński. Chłopak zatrudnił się w urzędzie jako operator na linii kryzysowej dla Ukraińców. Jurorzy zauważyli, że Filip przypomina młodego Marcina Tyszkę. Dali mu szansę i zaprosili do dalszego etapu programu.

Faktycznie przypominasz młodego Tysia na zdjęciu - powiedział Marcin Tyszka.

Filip Ferner Fot. 'Top Model' TVN screen

Jurorzy byli też pod wielkim wrażeniem Weroniki Pawelec. Kandydatka na modelkę pochodzi z małej wsi w województwie świętokrzyskim. Dziewczyna od urodzenia cierpi na niedosłuch. Słyszy dzięki aparatowi i implantowi, który miała wszczepiony kilka lat temu.

Weronika Pawelec Fot. 'Top Model TVN' screen

Wśród kandydatów na modeli znalazł się także Leonardo Marques. Początkowo mężczyzna pojawił się, żeby wspierać swojego znajomego, ale Michał Piróg zachęcił go także do zaprezentowania się przed jurorami. Brazylijczyk zrobił wrażenie zwłaszcza na Joannie Krupie, która skomentowała, że idealnie pasuje do obsady filmu "365 dni". Swoją drogą, Marques to były partner Marceliny Zawadzkiej. Jurorka "Top Model" zastanawiała się także, czy przystojny Leonardo jest singlem. Jej zapał studził jednak Marcin Tyszka, który zwrócił uwagę na to, że sama jest w związku. Okazało się jednak, że Leonardo ma żonę w Polsce.

