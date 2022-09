Serial "Magda M." swego czasu bił rekordy popularności. Historia o wziętej prawniczce szukającej szczęścia w miłości bardzo spodobała się polskim widzom. Serial w 2005 roku zaczęła emitować stacja TVN. Początkowo w planach były trzy sezony, ale ostatecznie twórcy zadecydowali o nakręceniu dodatkowej, czwartej serii. Produkcja na tamte czasy zachwycała rozmachem. Uwagę zwracały zdjęcia i ścieżka dźwiękowa. Główne role zagrali Joanna Brodzik i Paweł Małaszyński, ale na planie pojawiło się sporo uznanych aktorów i aktorek. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u gwiazd "Magdy M.".

Joanna Brodzik, czyli serialowa Magdalena Miłowicz

Postać grana przez Joannę Brodzik to 30-letnia prawniczka, która pracuje w jednej z warszawskich kancelarii. Pochodzi z Olsztyna, gdzie wciąż mieszka jej mama. Lubi sukienki w grochy i swój mały samochód. Ma słabość do "Casablanki". Zakochuje się w Piotrze Korzeckim, ale ich droga do szczęścia jest wyjątkowo długa i kręta. Po sukcesie "Magdy M." Joanna Brodzik zagrała w popularnej serii "Nad Rozlewiskiem". Pojawiła się także w serialu "Receptura". Prywatnie aktorka jest od lat związana z Pawłem Wilczakiem, z którym ma dwóch synów.

Paweł Małaszyński, czyli serialowy Piotr Korzecki

Paweł Małaszyński wcielił się w "Magdzie M." w rolę szarmanckiego i przystojnego prawnika, Piotra Korzeckiego. Magda Miłowicz reprezentowała jego żonę na ich sprawie rozwodowej i to właśnie wtedy zaczęło między nimi iskrzyć. Piotr walczył o względy Magdy przez trzy sezony serialu i w końcu dopiął swego. Paweł Małaszyński rzadko bywa na branżowych imprezach. Niezbyt chętnie udziela się też w mediach. Wiemy, że w 2002 roku poślubił choreografkę i tancerkę, Joannę Chitruszko. Razem wychowują dwoje dzieci: 18-letniego już Jeremiasza oraz ośmioletnią Leę. Oprócz zamiłowań aktorskich Małaszyński ma także te muzyczne. Jest wokalistą w zespole Cochise, który także współtworzył.

Daria Widawska, czyli serialowa Agata Bielecka

Agata Bielecka to najlepsza przyjaciółka Magdy Miłowicz i zarazem jej zupełne przeciwieństwo. Postać grana przez Darię Widawską to kobieta wyzwolona, szalona, która poszukuje seksu i przyjemności, a jednocześnie męża i przyszłego ojca dla swoich dzieci. Prywatnie Daria Widawska stanęła na ślubnym kobiercu w 2007 roku. Jej mężem jest Michał Jarosiński. Para doczekała się dwóch synów: Iwa i Brunona. W 2009 roku aktorka miała poważne problemy zdrowotne. Wylądowała na oddziale chorób zakaźnych.

Lekarze nie postawili żadnej diagnozy. Leczono tylko objawy, a nie przyczynę mojej choroby. Do dziś nie wiadomo, co mi jest. Może lepiej powiem, co było. Bo mam nadzieję, że już nie wróci. Wykluczono problemy hematologiczne, onkologiczne - mówiła Daria Widawska w wywiadzie dla "Vivy!".

Bartłomiej Świderski, czyli serialowy Sebastian Lewicki

Sebastian Lewicki to najlepszy przyjaciel serialowej Magdy, na którego zawsze może liczyć. W tę rolę wcielił się Bartłomiej Świderski. Sebastian to zdolny fotograf i homoseksualista, który na początku skrywa swoją orientację. Z czasem jednak, z pomocą przyjaciół, otwiera się na miłość. Bartłomiej Świderski zagrał w wielu produkcjach filmowych i telewizyjnych, m.in. "Sfora", "Avalon", "Tylko miłość", "O mnie się nie martw", "Prawo Agaty". Aktora można też zobaczyć na deskach teatralnych. Prywatnie przez cztery lata był związany z Joanną Brodzik. Byli nawet zaręczeni, ale związek nie przetrwał. Od czasu "Drugiej szansy" nie zagrał w żadnym filmie, ani serialu.

Katarzyna Herman, czyli serialowa Karolina Waligóra

Katarzyna Herman w "Magdzie M." wcieliła się w postać żony szefa Magdy. Serialowa Karolina Waligóra to ciepła kobieta, matka i pani domu. Magda zawsze mogła liczyć na dobrą radę od Karoliny. Prywatnie Katarzyna Herman jest żoną Tomasza Brzozowskiego. Para doczekała się dwojga dzieci: syna Leona i córki Romy. Aktorka jest wciąż aktywna zawodowo. W tym roku możemy ją zobaczyć w filmie "Głupcy" i serialu "Tajemnica zawodowa". Występuje także na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie.

Ewa Kasprzyk, czyli serialowa Teresa Miłowicz

Mamę głównej bohaterki zagrała Ewa Kasprzyk. Teresa to kobieta po 50-tce, która na stałe mieszka w Olsztynie i prowadzi sklep z ubraniami i galanterią. Bohaterka jest bardzo dumna ze swojej córki, ale martwi się brakiem stałego partnera w jej życiu. Ewa Kasprzyk to jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek w Polsce. Non stop angażuje się w kolejne projekty. Prywatnie od trzech lat jest związana z brokerem morskim, Michałem Kozerskim. Aktorka chętnie podróżuje do RPA, gdzie jej ukochany ma dom. Zakochani wzięli nawet udział w programie telewizyjnym "Power Couple".

Bartek Kasprzykowski, czyli serialowy Wojciech Płaska

Bartek Kasprzykowski w "Magdzie M." wcielił się w rolę Wojciecha Płaskę. To prawnik i przyjaciel Piotra Korzeckiego. Jest mężczyzną niepozornym i nieśmiałym wobec kobiet. Ma też kompleksy na punkcie swojego wyglądu. Był związany z Agatą, ale ten związek nie wypalił. Bartek Kasprzykowski zagrał w licznych produkcjach filmowych i telewizyjnych, m.in. w "Ranczu", "Teraz albo nigdy!", "Przyjaciółkach". Jest także zwycięzcą czwartej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Prywatnie jest związany z aktorką Tamarą Arciuch, z którą ma dwoje dzieci: syna Michała i córkę Nadię.

