"Doda. 12 kroków do miłości" to ustawka? Specjalistka od marketingu: Nie wierzcie w nic

Na początku września wystartowało reality show "Doda. 12 kroków do miłości", w którym piosenkarka pod okiem kamer próbuje znaleźć idealnego partnera, a jednocześnie szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tej pory na tym polu ponosiła porażki. Czas pokaże, czy ktoś wyjątkowy skradnie jej serce. Nie wszyscy jednak wierzą w to, że program powstał, aby pomóc jej w poszukiwaniach drugiej połówki. Głos w tej sprawie zabrała tiktokerka znana jako "Facetka od reklamy", która jest specjalistką od marketingu i przez 16 lat pracowała w telewizji.

Tiktokerka podsumowała reality show Dody: Nie wierzcie w nic

Po tym, jak wyemitowano pierwszy odcinek "Doda. 12 kroków do miłości" wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy show nie jest przypadkiem tworzone jedynie pod oglądalność. W związku z tym, że Agata Papis-Maniecka, czyli "Facetka od reklamy" może pochwalić się dużym doświadczeniem w pracy przy tego typu programach, internauci poprosili ją o wypowiedź na ten temat.

Jako osoba, która pracowała 16 lat w telewizji, powiem wam całą prawdę. Telewizja działa tak jak internet. Wszystkie tego typu programy robione są tylko i wyłącznie pod oglądalność i zarobki z reklam. Wszystkie reality show są ustawione. Bogaci, biedni, to są zwykle ludzie wynajęci z agencji aktorskich.

W dalszej części powiedziała nieco więcej o kulisach tworzenia różnych reality show.

Domy również wynajęte. Ba! Garderoby, te torebki Gucci, które widzicie w tych wszystkich programach. To jest wszystko wypożyczone. Nie wierzcie w nic, co się dzieje w tych programach.

Na koniec dodała, że tak naprawdę prawdziwa to będzie tam tylko Doda. Pod filmem pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci nie tylko podziękowali jej za szczerość, ale również przyznali rację. A co wy myślicie o programie wokalistki?

