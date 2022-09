W warszawskiej Scenie Relax przy ulicy Złotej odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca nowy sezon. W repertuarze teatru możemy zobaczyć sztuki z udziałem największych gwiazd, ale także występy kabaretowe i stand-upy. Na wydarzeniu pojawił się tłum celebrytów, a wśród nich m.in. Joanna Brodzik, Tamara Arciuch, Agnieszka Kaczorowska, Edyta Herbuś, Adam Fidusiewicz, "królowa życia" Dagmara Kaźmierska i Beata Kawka. Naszą uwagę przykuły stylizacje niektórych gwiazd.

Wzór na sukience Edyty Herbuś to jeden z najgorętszych trendów tej jesieni

Edyta Herbuś na konferencji prasowej Sceny Relax pojawiła się w czerwonej sukience w pepitkę, która miała długość do kolan i charakterystyczną stójkę. Zapięcie na zamek biegło przez środek kreacji. Ten wzór to obok zwierzęcych printów i klasycznej kraty absolutne trendy tej jesieni. Trzeba przyznać, że Edyta Herbuś prezentowała się znakomicie. Niestety całość popsuły trochę dodatki. Nietrafionym wyborem okazały się zamszowe botki. Niepotrzebny był tu także pasek. Kolor czerwony doskonale jednak współgra z karnacją celebrytki, która już wkrótce sprawdzi się jako prowadząca programu "You Can Dance - Nowa Generacja".

Edyta Herbuś Fot. KAPiF

Musimy stwierdzić, że doskonale tego dnia prezentowała się Agnieszka Kaczorowska. Tancerka pojawiła się na wydarzeniu w stonowanej stylizacji. Wybrała eleganckie, białe spodnie o fasonie cygaretek, które zestawiła z szarym gorsetem i obszerną marynarką w tym samym kolorze, którą nonszalancko zarzuciła na ramię. Klasyczne szpilki optycznie wysmukliły sylwetkę. Kaczorowska połączyła męskość z kobiecością i dobrze na tym wyszła.

Agnieszka Kaczorowska Fot. KAPiF

