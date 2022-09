Jason Momoa przeszedł metamorfozę. Ściął włosy

Jason Momoa słynie nie tylko z ról filmowych, ale i swoich długich włosów. Do brodatego aktora z opadającymi na ramiona kosmykami wzdychają fanki i fani na całym świecie. Niestety, nie zobaczą go już w tej fryzurze, przynajmniej przez dłuższy czas. Postanowił zerwać z dotychczasowym wizerunkiem, jednak nie bez powodu. Przyświecała mu ważna idea.

REKLAMA

Zobacz wideo Niewidomy Jason Momoa vs świat postapokaliptyczny. Trailer serialu "See"

Jason Momoa jako steward w samolocie. Nagranie hitem TikToka

Jason Momoa radykalnie zmienił fryzurę. Chciał, by go zauważono

Aktor od dawna angażuje się w sprawy ekologii. Jest też dumnym Hawajczykiem i bliski jest mu stan oceanów wokół rajskich wysp, z których pochodzi. Temu też postanowił poświęcić filmik, który zamieścił w mediach społecznościowych. Co to ma wspólnego z metamorfozą? Jason Momoa postanowił ściąć włosy, by... przyciągnąć uwagę obserwatorów. Na nagraniu pokazał obcięte włosy uplecione w warkocze i wyjaśnił, dlaczego to robi. Wykorzystał zasięgi, by opowiedzieć o tym, jak bardzo ludzie zanieczyszczają morza i oceany.

Wszystko z powodu jednorazowego plastiku. Jestem już tym zmęczony - pływającymi butelkami i całym tym gównem. Musimy przestać. To wszystko trafia do naszej ziemi, do oceanu. Właśnie widzę całą masę plastikowych rzeczy w oceanie. To bardzo smutne. Proszę was, postarajcie się wyeliminować jednorazowy plastik ze swojego życia - zwrócił się do internautów.

Więcej zdjęć aktora znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Top Model". Martyna przejdzie dalej jako modelka plus size? Są przecieki

Działalność proekologiczna aktora została doceniona m.in. przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP). Organizacja uznała go za "obrońcę życia pod wodą". Jason Momoa uczestniczy w spotkaniach dotyczących ochrony oceanów. Na jednym z nich wyznał, że w dzieciństwie marzył, by zostać biologiem morskim. Co myślicie o postawie aktora?