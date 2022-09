Nie ulega wątpliwości, że ostatni okres w życiu rodziny Lewandowskich był wyjątkowo trudny. Transfer piłkarza do FC Barcelony wiązał się z przeprowadzką do Katalonii i opuszczeniem Monachium, w którym mieszkali przez wiele lat. Choć "Lewi" uwielbiają Hiszpanię, a w ubiegłym roku kupili tu wakacyjną posiadłość, opuszczenie domu i znajomych było dla nich emocjonalnym przeżyciem. Powoli odnajdują się już w nowej rzeczywistości, wrócili do codziennych obowiązków, a ich starsza córka rozpoczęła naukę w nowej szkole. Anna Lewandowska, która na początku września obchodziła 34. urodziny, nawiązała do ostatnich zmian i rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu w instagramowym poście.

Anna Lewandowska rozmyśla nad kolejnym mijającym rokiem

Urodzinowy wpis Anna Lewandowska opatrzyła uroczym zdjęciem ze znajdującej się przy plaży restauracji. Trenerka z kieliszkiem w ręku uśmiecha się do obiektywu, a za nią rozciąga się widok na błękitne morze. Na drugiej fotografii "Lewą" czule obejmuje mąż.

Za mną kolejny rok - rok pełen pięknych chwil, olbrzymich zmian, nowych wyzwań, a także trudniejszych momentów i ciężkich decyzji. Jestem wdzięczna za każdy dzień - podsumowała Lewandowska.

Wszystkiego najlepszego dla mnie! - dodała, składając sobie samej życzenia urodzinowe.

Na szczęście trenerka nie musiała liczyć w tej kwestii wyłącznie na siebie. Z życzeniami pospieszyli także jej fani i przyjaciele, a komentarz pod postem zostawili m.in. Monika Olejnik, Paulina Krupińska, Agata Rubik, Qczaj, Barbara Kurdej-Szatan, Magda Budrym czy Natasza Urbańska.

O to, aby ten dzień był dla Anny Lewandowskiej szczególny, zadbał także jej mąż. Piłkarz postawił na ponadczasową klasykę i podarował ukochanej żonie ogromny bukiet czerwonych róż.