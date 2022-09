Anna Lewandowska ma powody do zadowolenia. Dobra passa jej i Roberta Lewandowskiego trwa. Piłkarz, zdobywając bramkę za bramką, udowadnia, że jego nowy klub, FC Barcelona, dobrze zainwestował pieniądze, ściągając go do siebie. Sportsmenka coraz śmielej poczyna sobie w Hiszpanii, nawiązuje nowe interesujące znajomości, a także wyprawia córki do szkoły i przedszkola. Teraz małżonkowie mają kolejny powód do świętowania - urodziny trenerki.

Anna Lewandowska z bukietem od męża

Robert Lewandowski dobrze wie, jak uszczęśliwić żonę. Z okazji 34. urodzin sprezentował jej wielki bukiet czerwonych róż. Tak rozłożysty, że mogłaby mieć ona problemy, by zmieścić go w ramionach. Urocze zdjęcie małżonków złączonych namiętnym pocałunkiem pojawiło się na instagramowym profilu napastnika FC Barcelona.

Najlepsze życzenia urodzinowe dla mojej najlepszej przyjaciółki i miłości mojego życia. Jesteś moim największym wsparciem i najlepszą motywacją. Niech się spełnią wszystkie twoje marzenia - napisał piłkarz.

W komentarzach dołączyli się także użytkownicy Instagrama, którzy zostawili dla Anny Lewandowskiej wiele miłych słów.

W sekcji komentarzy obok okolicznościowej fotografii cały czas przybywa życzeń pisanych w różnych językach od fanów z całego świata i znajomych pary. Czerwone serduszko zostawiła tam też najlepsza przyjaciółka Lewandowskiej, Ola Dec.

Wielbiciele talentu Roberta żartują, że kolejnym, bądź co bądź, trafionym prezentem byłoby strzelenie dziś bramki w Lidze Mistrzów.

My także życzymy Annie Lewandowskiej wszystkiego najlepszego w nowo rozpoczętym roku życia.

