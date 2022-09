Justin Bieber zawiesza koncerty. Wydał oświadczenie

W połowie czerwca Justin Bieber podzielił się z fanami przykrą informacją. Zdiagnozowano u niego zespół Ramsaya Hunta, który wpłynął na nerwy w uchu i twarzy. W konsekwencji twarz muzyka stała się częściowo unieruchomiona. Bieber przekazał wówczas, że jest zmuszony zrobić przerwę od koncertowania, ale powróci na scenę. Po trzech miesiącach okazało się jednak, że problem zdrowotny męża Hailey Biebier jest poważniejszy.

Justin Bieber przerywa Justice World Tour. Nie wie, kiedy powróci na scenę

Na początku września na Instagramie Justina Biebera pojawiło się oświadczenie dotyczące trasy Justice World Tour. Po spowodowanej chorobą przerwie Kanadyjczyk pod koniec lipca udał się do Europy, gdzie do połowy sierpnia dał w sumie sześć koncertów. Następnie 4 września dał kolejny występ w Brazylii. Niestety dla jego organizmu okazało się to być zbyt dużym wyzwaniem.

Kiedy szedłem ze sceny, poczułem się wykończony i zrozumiałem, że zdrowie jest teraz dla mnie priorytetem. Dlatego na pewien czas zrobię sobie przerwę od występowania. Dojdę do siebie, ale potrzebuję odpocząć i wyzdrowieć - napisał muzyk.

Justice World Tour miała pierwotnie rozpocząć się w maju 2020 roku, jednak została przesunięta z powodu pandemii. Trasa promująca albumy "Changes" i "Justice" wystartowała finalnie w lutym 2022 roku. Justin Bieber odwołał część koncertów zaplanowanych od 7 czerwca do 3 lipca, przez co nie udało mu się dokończyć trasy po Stanach Zjednoczonych zaplanowanej na ten rok.

Obecnie wstrzymał także wszystkie kolejne występy, które miały odbyć się od 7 września. Justice World Tour miała potrwać w sumie do marca 2023 roku i zakończyć koncertem w Krakowie. Jak na razie nie wiadomo, kiedy muzyk wróci na scenę i czy występ w Polsce jest zagrożony. Justin Bieber do tej pory w ramach trasy dał już 49 koncertów.

Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.