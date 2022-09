Wiktoria Gąsiewska nie miała najlepszej prasy po rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim. Uczucie połączyło dwoje młodych aktorów podczas wspólnej pracy na planie serialu "Rodzinka.pl", a publiczność, jak wiadomo, uwielbia takie historie. Rozpad medialnej relacji bardzo ją więc rozczarował. Oliwy do ognia dolewał fakt, że chłopak podobno bardzo cierpiał po zerwaniu. Fani 22-latka nie mogli tego przeboleć, a na jasnowłosą piękność długo sypały się gromy. Na nic tłumaczenia dziewczyny, że w tym wieku raczej trudno o uczucie do grobowej deski. Teraz wiele wskazuje na to, że aktorka znalazła nowe uczucie. Wiktoria jest aktualnie łączona z Wojciechem Golą, rozrywkowym celebrytą znanym z programu "Warsaw Shore".

Wiktoria Gąsiewska i Wojtek Gola na wspólnej imprezie

Wygląda na to, że coś może być na rzeczy. Wiktoria i Wojciech byli jednymi z celebrytów biorących udział w motoryzacyjnym show Speed Games w Nowym Dworze Mazowieckim. Fotoreporterom udało się uchwycić parę razem, co prawda nie w miłosnych uściskach, ale i tak uwiecznione uśmiechy i spojrzenia, jakimi się obdarowywali, wyglądają wymownie.

Należy doprecyzować, że pierwsze nieśmiałe pogłoski o zażyłości łączącej młodziutką Gąsiewską z 32-latkiem ze środowiska Fame MMA zaczęły się w maju, także podczas imprezy Speed Games. Atmosferę podkręcił jednak niedawno celebryta. Wojtek Gola dodał zdjęcie, na którym niósł ogromny bukiet kwiatów i zasugerował, że zapozował w obiektywie najlepszej pani fotograf w stolicy. Co więcej, na różach oznaczył właśnie Wiktorię Gąsiewską, a post skomentował jej brat.

Sami zainteresowani nie potwierdzili jeszcze, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, ale wiele na to wskazuje.

Trzymacie kciuki, żeby im się udało?

