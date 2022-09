Być może trudno w to uwierzyć, ale Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga zadebiutowały w roli prowadzących "Dzień dobry TVN" prawie rok temu. Ich obecność na antenie TVN-u nie jest już tak elektryzująca jak wtedy. Poza tym zdaje się, że odnalazły się w tych rolach, bo rzadko mówi się o wpadkach z ich udziałem. Sympatię do dziennikarek widać w komentarzach widzów, którzy pod postami na Instagramie programu często je chwalą. Ostatnio mogliśmy przeczytać miłe słowa pod adresem Drzyzgi, a dokładnie jej różowych butów. My doceniliśmy także modowy wybór Woźniak-Starak.

Fanka do Ewy Drzyzgi: Piękne buty. My patrzymy na botki Woźniak-Starak

Ewa Drzyzga jest zupełnym przeciwieństwem Agnieszki Woźniak-Starak w kwestii stylu. Zdecydowanie woli stonowane barwy, sprawdzone fasony i rzadko kiedy pozwala sobie na modowe szaleństwa. Zaskoczyło nas więc tym bardziej, gdy podczas wtorkowego odcinka zaprezentowała się widzom w koszuli w odcieniach różu i szmaragdowych spodniach.

To jednak nie koniec. Miała na sobie także malinowe szpilki. Fanka doceniła ten modowy zestaw:

Pani Ewo, śliczne szpilki - napisała jej.

Inni wyrazili w komentarzach sympatię względem prowadzących:

Super dziewczyny. Piękne i mądre, chętnie was oglądam.

Pani Ewa i Agnieszka wyglądają zawsze rewelacyjnie. Ale dziś to ogień - pisali im.

Naszą uwagę skradły botki Agnieszki Woźniak-Starak. Co prawda dziennikarka nie wyciągnęła ich zapewne dziś z dna szafy, bo nawet latem często stawiała na jesienne obuwie, ale mamy nadzieję, że przy takiej pogodzie będziemy ją w nich częściej oglądać. To model od Isabel Marant za około 3700 złotych. Możecie im się lepiej przyjrzeć w naszej galerii na górze strony.

