Joanna Opozda na nowej okładce. Odsłoniła brzuch. Wow!

Ostatnio Joanna Opozda wypoczywała z Vincentem nad morzem. Zaprezentowała wówczas zgrabną figurę, która zachwyciła fanów. To zdjęcie znajdziecie w naszej galerii. Widać, że problem powrotu do sylwetki sprzed ciąży raczej nie dotyczy Opozdy. Sesja zdjęciowa dla "Vivy!" i okładka, na której widać smukły brzuch, tylko to potwierdza.

Joanna Opozda w nowej sesji odsłoniła brzuch

Joanna Opozda do pracy wróciła błyskawicznie. Miała przerwę podczas ciąży, która nie trwała jednak długo. Od dłuższego czasu zapowiadała, że pojawi się w wyczekiwanej produkcji - filmie "Brigitte Bardot Cudowna" - w którym wcieliła się we francuską gwiazdę kina. A ten trafił do Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W związku z tym aktorka pojawiła się na okładce "Vivy!". Wystąpiła u boku innych kobiet, m.in. Agaty Turkot i Magdaleny Wieczorek. Opozda, tak jak one, pojawi się w produkcjach prezentowanych podczas gdyńskiego festiwalu w połowie września.

Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tej wyjątkowej sesji. Dziewczyny, jesteście wspaniałe. Każda z was jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju - napisała Opozda pod zdjęciem okładki.

Opozda ma na sobie kremowy top bez ramiączek, który kształtem przypomina nieco czapkę szefa kuchni. Wyeksponowała brzuch, który wygląda na umięśniony. Stylizacja została uzupełniona o jasne rozszerzane przy nogawkach spodnie. W podobnej kolorystyce została utrzymana cała sesja.

