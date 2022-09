Joanna Opozda reaguje na wywiad Antka Królikowskiego. Wymowny wpis aktorki

Nic nie wskazuje na to, by relacje między Joanną Opozdą i Antonim Królikowskim miały ulec ociepleniu. Para, szykująca się do rozprawy rozwodowej, wytacza przeciw sobie coraz cięższe działa, a świadkami tej małżeńskiej wojenki są oczywiście media. Ostatnio Antek podkręcił atmosferę decydując się na udział w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego.

REKLAMA

Przedstawiamy najgłośniejsze rozwody gwiazd

Zobacz wideo Związek i rozstanie Opozdy i Królikowskiego

Joanna Opozda reaguje na wyznania Antka Królikowskiego

Antek Królikowski w rozmowie z dziennikarzami dał do zrozumienia, że w jego małżeństwie od samego początku działo się źle. Wyjawił, że nigdy nie wprowadził się do Opozdy, tylko mieszkał naprzeciwko. Pół roku od bajkowej ceremonii było już pewne, że związek aktorskiej pary przeszedł do historii, pozostało oczekiwanie na rozwód. Mało kto jednak podejrzewał, że relacje małżonków były aż tak trudne. 33-latek zapewniał, że nie miga się od płacenia alimentów. Zresztą nie bardzo może, biorąc pod uwagę, że komornik zajął jego dwa konta bankowe.

Rzeczy dużo nieprawdziwych się wylało, takich, że nie płacę – poskarżył się.

Gdy Kuba Wojewódzki zapytał wprost, czy ślub z Joanną był zawarty z powodu obowiązku, aktor odpowiedział wymijająco.

W tej chwili jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Nie róbmy większej komedii z mojego życia, niż sam do tego doprowadziłem – zakończył drażliwy wątek.

Zdjęcia (jeszcze) małżonków znajdziecie w galerii w górnej części artykułu

Wywiad musiał nie spodobać się Joanne Opoździe, ponieważ niedługo po jego zakończeniu wrzuciła na InstaStories sugestywną grafikę, ściślej – plakat filmu kinowego "Pinokio". Napis na afiszu głosi:

Prawdę ma w nosie!

Całość mama Vincenta uzupełniła podpisem:

Czasami warto sięgnąć po klasykę.

InstaStories Joanny Opozdy asiaopozda/Instagram

Zapomniane związki show-biznesu. Niektóre gwiazdy wolałyby o nich zapomnieć

Nietrudno domyślić się, że w ten sposób nawiązała do wyznań ex-męża.

Zdjęcia (jeszcze) małżonków znajdziecie w galerii w górnej części artykułu