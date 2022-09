Meghan Markle wróciła do Wielkiej Brytanii. Olśniewa w ognistej czerwieni

One Young World to globalne forum dedykowane młodym liderom. Wydarzenie to jest szczególnie bliskie sercu Meghan Markle, ponieważ od 2014 roku jest ona ambasadorką organizacji, a także uczestniczyła w kilku ceremoniach otwarcia. Nie mogło jej również zabraknąć podczas tegorocznej imprezy, gdzie u boku męża zachwycała w eleganckiej stylizacji. Sami zobaczcie.

Meghan Markle zachwyca czerwonej kreacji na szczycie One Young World 2022

Na ceremonii otwarcia Meghan Markle miała na sobie bluzkę w kolorze ognistej czerwieni oraz klasyczne spodnie w tym samym odcieniu. Do stylowej kreacji dobrała szpilki od Aquazurra i prostą złotą biżuterię. Włosy upięła w koński ogon, oczy podkreśliła czarną kredką, a usta delikatnym błyszczykiem. Z kolei książę Harry postawił na klasyczny zestaw składający się z granatowego garnituru, krawata i białej koszuli. Oboje prezentowali się bardzo stylowo. Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajdziecie w galerii u góry strony.

Podczas imprezy Meghan Markle wygłosiła siedmiominutowe przemówienie, które rozpoczęła w następujący sposób:

Bardzo miło powrócić jest do Wielkiej Brytanii.

W dalszej części zwróciła się bezpośrednio do uczestników imprezy.

Jesteście przyszłością, ale chciałabym dodać, że jesteście również teraźniejszością. To wy napędzacie pozytywne zmiany, których potrzebujemy na całym świecie, teraz, w tym właśnie momencie - powiedziała Meghan Markle.

7 września Meghan Markle i książę Harry polecą do Niemiec na wydarzenie Invictus Games "One Year to Go", a następnie wrócą do Wielkiej Brytanii na Well Child Awards.

