Przygoda Krzysztofa Rutkowskiego z "Tańcem z Gwiazdami" była co prawda krótka, ale w zaledwie dwóch odcinkach aż kipiało od emocji. Wszystko za sprawą spięcia z Iwoną Pavlović, która bardzo ostro oceniła umiejętności partnera tanecznego Sylwii Madeńskiej i po pierwszym live przyznała parze tylko jeden punkt. Rutkowski nie mógł przeboleć niskiej noty i straszył jurorkę tanzańskim Interpolem. W drugim odcinku show były detektyw dostał od Czarnej Mamby o jeden punkt więcej, ale to nie wystarczyło, aby otrzymać awans do kolejnego odcinka. Maja Rutkowski cały czas wierzy jednak w umiejętności męża i uważa, że w programie radził sobie świetnie.

"Taniec z Gwiazdami". Jak Maja Rutkowski wspomina przygodę męża z programem?

Maja Rutkowski stanęła w obronie męża po pierwszym odcinku i stwierdziła, że złośliwości Pavlović wynikają z faktu, iż były detektyw bada obecnie sprawę Wojtka z Zanzibaru, a jurorka miała być jedną z osób korzystających z jego usług. Ponownie zapytaliśmy Maję Rutkowski o jej emocje związane z udziałem byłego detektywa w "Tańcu z Gwiazdami".

Mnie i dzieci rozpiera duma, że Krzysztof tak dzielnie uczestniczył w treningach i pięknie występował. Zresztą cała grupa gwiazd i tancerzy to wspaniali ludzie. Atmosfera była niepowtarzalna, czuliśmy się jak wśród naszych najbliższych - mówi Plotkowi żona Krzysztofa Rutkowskiego.

Maja Rutkowski nie przeżywa jednak mocno faktu, że jej mąż nie wystąpi w kolejnych odcinkach tanecznego show i podkreśla, że czeka ich teraz wiele innych wyzwań.

To tylko program. Przed nami trudne wybory urządzenia wnętrza nowego domu, wiele wyjazdów służbowych - dodaje.

Żona byłego detektywa przyznaje, że podczas pierwszego tańca zauważyła błąd, który Rutkowski popełnił na parkiecie. Miała obawy, że w związku z tym może szybko pożegnać się z programem, jednak mimo wszystko zaskoczył ją fakt, że odpadł tak szybko.

Widząc, ile osób mu kibicuje, które spotykaliśmy na ulicy, w restauracjach, liczbę wiadomości, które dostawaliśmy, kompletnie się nie spodziewałam, że odpadnie, choć zdawałam sobie sprawę, że w każdym odcinku jest takie ryzyko - komentuje.

Maja Rutkowski nadal wierzy w męża i cieszy się, że będzie mógł skupić się na pracy,

Uznania społecznego nikt mu nie odbierze, miłości najbliższych, bezgranicznej wiary w niego. Dla nas jest wielkim zwycięzcą, bohaterem, legendą za życia. Niech wraca na ulice ratować kolejne istnienia ludzkie. Mój mąż jest stworzony do wyższych celów. Razem będziemy w szczęściu iść tanecznym krokiem przez życie - podsumowała.

Krzysztof Rutkowski także nieszczególnie przejął się zniknięciem z programu. Były detektyw zapowiedział jednak, że nie zamierza rezygnować z tanecznych treningów.