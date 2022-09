5 sierpnia magazyn "Elle" obchodził swoje 10. urodziny. Z tej okazji zorganizowano event, na którym pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznes. Na ściance zapozowały między innymi takie sławy, jak Julia Wieniawa, Reni Jusis, Natasza Urbańska, Natalia Nykiel czy Iga Krefft. Zobaczcie, jak się prezentowały.

Julia Wieniawa

Powiedzieć, że kreacja Julii Wieniawy była odważna, to za mało. Sukienka wokalistki miała wycięcia niemal wszędzie - na dekolcie, udzie, w talii. Odsłaniała też jej ramiona i plecy. Całość stylizacji uzupełniały ogromne musze okulary (zasłaniały pół twarzy aktorki), a także sandały na szpilce. Do tego rozpuszczone i lekko falowane włosy. Trzeba przyznać, ze Wieniawa rzucała się w oczy. A o to jej chyba chodziło.

Julia Wieniawa KAPiF.pl / NOWAK/KAPIF.pl

Magda Mołek

Na imprezie pojawiła się też Magda Mołek. To zaskakujące, bo dziennikarka od dawna unika branżowych imprez. Nie zapozowała na ściance, jednak fotoreporterzy zrobili jej zdjęcie z imprezy. Tego dnia Mołek postawiła na marynarkę w szachownicę, w modnym w tym sezonie kroju. Długa marynarka doskonale komponowała się z czarnymi spodenkami i szarym topem. Uzupełnieniem stylizacji były czarne mokasyny. Dobry wybór.

Magda Mołek Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Reni Jusis

Na urodzinach "Elle" bawiła się też Reni Jusis. Wokalistka podobnie jak Magda Mołek również nieczęsto pojawia się na takich eventach. Jusis także wskoczyła w długą marynarkę, którą zestawiła z kombinezonem bez ramiączek od Yves Saint Lauren. Piosenkarka nie zapomniała też o dodatkach - wybrała długie kolczyki, ciemne okulary i kopertówkę.

Reni Jusis KAPiF.pl / KAPiF.pl