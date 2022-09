Antek Królikowski, który na dobre wrócił już do mediów po licznych aferach, przyjął zaproszenie do podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Rozmowa była dla aktora możliwością podsumowania dotychczasowej kariery, rozliczenia się z przeszłością, a także przedstawienia pewnych sytuacji z własnej perspektywy. Choć były partner Joanny Opozdy nie chciał mówić zbyt wiele na temat ich relacji, odniósł się do kilku kwestii m.in. dotyczących opieki nad ich synem, półrocznym obecnie Vincentem.

Antek Królikowski nie płaci alimentów? Aktor dementuje doniesienia

Przeprowadzający rozmowę z Królikowskim Wojewódzki bardzo bezpośrednio nawiązał do faktu, że syn aktora pojawia się w sponsorowanych postach, które na Instagramie publikuje jego matka. Dziennikarz przyznał, że nie jest pewien, czy to dobrze, że Vincent od początku życia gra w reklamach.

Akurat to też mi się nie podoba i nie chciałbym, żeby to szło w tym kierunku - odpowiedział Królikowski.

Były partner Joanny Opozdy dodał, że jego zdaniem to jest rodzaj "gierek", w których on, chcąc nie chcąc, musi brać udział. Dodał także, że musi też publicznie zabierać głos, szczególnie że do mediów dostają się nieprawdziwe informacje. Jako przykład podał kwestię alimentów.

Wylało się dużo rzeczy nieprawdziwych, jak na przykład to, że nie płacę alimentów (...). Mój syn jest zabezpieczony naprawdę stabilnie przez komornika, który siedzi na moich dwóch obu kontach - tłumaczy.

Antek Królikowski dodał, że bardzo chciałby, aby w przyszłości udało się doprowadzić do naprzemiennej opieki nad Vincentem. Nie ma jednak wątpliwości, że jego była partnera zapewnia chłopcu wszystko, czego potrzebuje.

Teraz jest w najlepszych rękach, w jakich może być, czyli z mamą. Wierzę, że wszystko się tak ułoży, żebyśmy się razem opiekowali Vincentem - podsumował aktor.

Przypomnijmy, że kwestia alimentów wypłynęła w lipcu tego roku. Matka Vincenta twierdziła, że Królikowski unikał ich płacenia, dlatego była zmuszona o wystąpienie do sądu o zabezpieczenie potrzeb rodziny. Jej były partner zaprzeczył, a jako dowód zamieścił screeny z wyciągów bankowych. Joanna Opozda twierdziła, że sprawa trafiła do komornika, a finalnie do sieci trafiło nawet pismo komornicze.