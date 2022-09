Sebastian Fabijański ma za sobą trudny czas. Za sprawą skandalu z udziałem Rafalali, nazwisko aktora jeszcze niedawno nie schodziło z nagłówków. Artysta powoli stara się uporządkować swoje życie prywatne. Ostatnio były partner Maffashion został przyłapany przez fotoreporterów na spotkaniu z tajemniczą blondynką. Czyżby był gotowy na nowy związek?

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Fabijański przerywa milczenie po rozstaniu z Maffashion. Zaapelował do fanów

Jacek Kurski stracił fotel prezesa TVP. Lista jego wpadek jest długa

Sebastian Fabijański znów zakochany? Został sfotografowany w towarzystwie tajemniczej blondynki

Związek Sebastiana Fabijańskiego i Maffashion należy już do przeszłości. Blogerka jest obecnie szczęśliwa u boku nowego ukochanego. Według doniesień "Faktu" wiele wskazuje na to, że serce aktora również jest już zajęte. Niedawno paparazzi sfotografowali artystę u boku tajemniczej kobiety. Para wybrała się razem do jednej ze stołecznych knajp. Na opublikowanych w tabloidzie zdjęciach widać, że znajomi świetnie czuli się w swoim towarzystwie. Kiedy kilkugodzinne spotkanie się zakończyło, Fabijański odjechał na motocyklu, wcześniej jednak obdarzył towarzyszkę serdecznym całusem.

Aktor rozpoczyna nowy etap w życiu. W związku z bolesnymi wspomnieniami sprzedał w lombardzie pierścionek zaręczynowy, który zwróciła mu była narzeczona. Niedawno okazało też się, że wraz z Maffashion zdecydowali się sprzedać dom, w którym wspólnie mieszkali. Cena posiadłości może przyprawiać o zawrót głowy. Internauci dotarli do ogłoszenia z ofertą sprzedaży, z którego wynika, że willa w Konstancinie-Jeziornie wyceniana jest na sześć i pół miliona złotych.

Antek Królikowski zapytany, czy poślubił Joannę Opozdę z obowiązku. Odpowiedział

Myślicie, że Sebastian Fabijański znów jest zakochany?