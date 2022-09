Antek Królikowski zapytany, czy poślubił Joannę Opozdę z obowiązku. Odpowiedział

Ostatnie miesiące to niewątpliwie dość trudny okres w życiu Antka Królikowskiego. W lutym tego roku aktor rozstał się z Joanną Opozdą, a spór między małżonkami zmienił się w publiczne pranie brudów i przerzucanie oskarżeniami. Niedługo później Królikowski zaliczył gigantyczną wpadkę, planując walkę sobowtórów Putina i Zełenskiego na jednej z gal MMA. Po ogromnej krytyce na pewien czas zniknął z mediów, jednak już latem zaczął być aktywny w mediach społecznościowych, a na przełomie sierpnia i września powrócił na ścianki, aby promować dwa nowe filmy ze swoim udziałem, które tego samego dnia trafiły na ekrany kin. Antek Królikowski przyjął także zaproszenie do podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia Królikowskiego i Opozdy

Tomasz Kammel ma elegancki apartament w centrum stolicy. Sypialnia jak z hotelu

Antek Królikowski o rozstaniu z Joanną Opozdą

Antek Królikowski niechętnie udzielał wywiadów po tym, jak na jaw wyszły jego prywatne problemy. Raz na jakiś czas komentował, jednak do tej pory nie przedstawił publicznie swojego stanowiska w konflikcie z Joanną Opozdą. Najwidoczniej postanowił to zmienić i przyjął zaproszenie Kędzierskiego i Wojewódzkiego. Prowadzący zapytali Królikowskiego o związek z aktorką, który rozpadł się na początku tego roku, porównując jego relację do wieloletniego małżeństwa jego rodziców. Aktor przyznał, że nie udało mu się stworzyć takiego związku. Dodał też, że w każdą relację, w którą się angażował, wchodził na sto procent. Nawiązał też nowej relacji.

Jeśli kogoś kocham, to absolutnie wariuję dla tego kogoś. Tak miałem za każdym razem. Tak mam również teraz - wyznał.

Wojewódzki zadał Królikowskiemu bardzo bezpośrednie pytanie - czy Joannę Opozdę poślubił z miłości, czy też z poczucia obowiązku. Aktor nieco się zmieszał.

W tej chwili jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Nie róbmy większej komedii z tego życia, niż sam do tego doprowadziłem - odpowiedział.

Tak mieszka Agnieszka Sienkiewicz. Boska kuchnia! Aż chce się w niej gotować

Były Opozdy dodał, że z powodu publicznego rozstania musi tłumaczyć się z prywatnych rzeczy, o których nie powinien opowiadać.

Nie udało nam się utrzymać tego związku. Żałuję, że to wszystko wyszło na światło dzienno i zostało poddane publicznej debacie. Cierpią na tym moi bliscy, po stronie mamy mojego dziecka też jest to kłopot. Staramy się to uspokajać, bo Vincent (...) zasługuje na to, żeby wychowywać się we wspaniałym świecie - tłumaczył Królikowski.

Ojciec Vincenta zaznaczył, że fakt, że wzbudza tak duże zainteresowanie mediów, jest po części jego winą, bo wpuścił je do prywatnego życia.

Nie zamierzam się ze wszystkiego tłumaczyć - podkreślił.

Antek Królikowski nawiązał też do kwestii alimentów, która kilka miesięcy temu stała się podstawą publicznej awantury między nim a jego byłą partnerką.

Mój syn jest zabezpieczony przez komornika, który siedzi na moich dwóch kontach - powiedział.

Dodał też, że jego syn jest obecnie "w najlepszych rękach, czyli u mamy". Aktor chciałby jednak doprowadzić do opieki naprzemiennej. W jednym zdaniu podsumował także związek z Joanną Opozdą.

Nie wyszło mi małżeństwo i jest mi bardzo przykro - wyznał.

Nie chciał jednak odpowiadać na pytanie, czy jeszcze kiedyś zdecyduje się na ślub.