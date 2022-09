Jacek Kurski oficjalnie został zwolniony z pełnienia stanowiska TVP. O wszystkim poinformował członek Rady Mediów Narodowych Robert Kwiatkowski, który przy okazji zdradził, że jego miejsce zajmie Mateusz Matyszkowicz. W mediach społecznościowych byłego prezesa pojawiło się oświadczenie, na które w ostrych słowach odpowiedział Tomasz Lis.

Jacek Kurski odwołany. Jest oświadczenie byłego prezesa TVP

Na Twitterze Jacka Kurskiego ukazał się post, w którym potwierdził, że przestał pełnić funkcję prezesa TVP. O wszystkim zadecydowało środowisko polityczne, w jakim się obraca. Przy okazji podziękował za lata współpracy w stacji.

Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być prezesem TVP. Wiem, że przede mną kolejne wyzwania. Telewizja, której oddałem siedem ostatnich lat, jest dziś u szczytu potęgi, wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję widzom i ludziom TVP - czytamy w oświadczeniu.

Tomasz Lis w gorzkich słowach o TVP

Na wpis byłego prezesa stacji postanowił zareagować Tomasz Lis, który krótko podsumował to, co myśli o działaniach TVP. Wprost wyznał, że jego zdaniem praca, jaką na przestrzeni lat wykonywał Jacek Kurski była obrzydliwa. Sam zainteresowany, póki co wstrzymał się od dyskusji dziennikarzem.

G*wniana, obrzydliwa i odrażająca jak nigdy, Jacku. I to twoje dzieło i twoja odpowiedzialność - skomentował Tomasz Lis.

Myślicie, że Jacek Kurski pokusi się o odpowiedź?

