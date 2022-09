Po kilkunastu miesiącach nieobecności księżna Charlene powoli wraca do pełnienia królewskich obowiązków. Niedawno odwiedziła dom starców Résidence A Qietudine w Moanko, a 3 września w towarzystwie męża i dzieci wzięła udział w kolejnym oficjalnym spotkaniu. Do mediów trafiły ich rodzinne kadry.

Księżna Charlene i książę Albert na spotkaniu z poddanymi w Monako

Na zorganizowanym w Monako dorocznym pikniku księżna Charlene zaprezentowała się w eleganckim białym komplecie. Żona księcia Alberta II miała na sobie koronkową długą tunikę, do której włożyła spodnie z szerokimi nogawkami. Do tego dobrała beżowe szpilki i delikatną biżuterię w postaci niewielkich kolczyków.

Z kolei jej mąż postawił na zestaw składający się z białej koszuli, błękitnej marynarki i jasnych spodni. Show jednak skradły ich pociechy. Tego dnia bliźnięta Gabriella i Jacques wystąpiły w pasujących do siebie stylizacjach. Córka pary wyglądała uroczo w letniej, niebieskiej sukience w kwiaty i dopasowanych do tego dodatkach w postaci kolorowych sandałów i opaski. Jej brat również prezentował się nienagannie. Chłopiec miał na sobie biały t-shirt, koszulę i długie turkusowe spodnie.

Dzieci księżnej Charlene i księcia Albert

Dzieci księżnej Charlene i księcia Albert przyszły na świat 10 grudnia 2014 roku. Najpierw księżniczka Gabriella Theresa Maria, a dwie minuty później jej brat, książę Jacques Honore Rainier. Na instagramowym profilu ich mamy nie brakuje kadrów, na których możemy zobaczyć jej ukochane pociechy. Niedawno pojawiło się zdjęcie, przytulonych do siebie brata i siostry. Jednak tym, co zwraca szczególną uwagę, jest ich nietypowe uczesanie. Jak wskazuje podpis, księżniczka Gabriella sięgnęła po nożyczki i zabawiła się we fryzjerkę.

Gabriella obcięła włosy sobie i swojemu bratu. Nie mogę się doczekać powrotu do szkoły w poniedziałek - czytamy w opisie do zdjęcia.

To nie pierwszy raz, gdy córka księżnej Charlene eksperymentowała z włosami. W zeszłym roku jej mama opublikowała w sieci zdjęcie, na którym dziewczynka miała nietypową grzywkę. Wówczas również sama wykonała taką fryzurę.

