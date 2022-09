Weronika Książkiewicz zazwyczaj nie musiała bardzo zmieniać wizerunku, by dopasować się do wymagań reżyserów. Wyjątek stanowił występ w "Furiozie", gdzie pokazała się w bardzo krótkich i ciemnych włosach. Poświęcenie w postaci znacznego skrócenia fryzury zostało docenione przez widzów. Choć w nowym serialu również wcieli się w silną bohaterkę, policjantkę, metamorfoza nie była aż tak spektakularna. Trzeba jednak przyznać, że aktorka wygląda intrygująco. To zupełnie inna Weronika niż ta, którą możemy oglądać na prywatnych ujęciach z Instagrama.

Weronika Książkiewicz we wrześniu pojawi się w nowym serialu kryminalnym "Herkules", o czym coraz śmielej informuje na Instagramie. Ostatnio wrzuciła zwiastun produkcji. Widać, że serialowa Sylwia Mazur to postać ostra i bezkompromisowa - a przynajmniej to sugeruje fragment nagrania z aktorką. Na wideo widać, jak w ciemnym pomieszczeniu stanowczo przesłuchuje podejrzanych i świadków.

Serial "Herkules" z Książkiewicz w roli głównej będzie można oglądać już od 5 września w TVN. Tytułowego Herkulesa Nowaka zagra Rafał Maćkowiak, który będzie współpracował z Mazur. Ich poczynania będziecie mogli oglądać przez osiem odcinków - w poniedziałki o 21.35. Co tydzień główni bohaterowie zajmą się jedną zagadką kryminalną.

