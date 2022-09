Meghan Markle i książę Harry właśnie pojawili się w Wielkiej Brytanii. Wizyta pary związana jest m.in. z przemówieniem na temat równości płci, które Meghan ma wygłosić w Manchestrze. Wygląda na to, że wizyta Sussexów nie wpłynie znacząco na poprawę rodzinnych relacji, bo para już zdążyła podpaść księciu Karolowi. Książę William nie zamierza nawet się z nimi spotkać.

Meghan Markle i książę Harry pojawili się w Wielkiej Brytanii i od razu wywołali skandal

Meghan Markle i książę Harry mają w trakcie wizyty przebywać w Frogmore Cottage w Windsorze. Wygląda na to, że są tak pochłonięci obowiązkami, że naprawianie rodzinnych relacji nie jest dla nich aż tak istotne. Według brytyjskiego dziennika "Daily Mail", para dostała zaproszenie od księcia Karola do Balmoral, ale jak się okazuje, wcale nie miała zamiaru się tam pojawić. Zaproszenie ojca Harry'ego zwyczajnie odrzucili.

Książę Karol myślał, że to będzie dobra okazja do tego, żeby się zrelaksowali i odpoczęli, ale jego zaproszenie zostało po prostu odrzucone - donosi magazyn The Mirror.

Wygląda na to, że naprawienie relacji z ojcem nie stoi na liście priorytetów księcia. Ale to niejedyny rozłam w rodzinie. Jak się okazuje Frogmore Cottage, gdzie Meghan i Harry zatrzymali się w trakcie wizyty, znajduje się zaledwie niecały kilometr od Adelaide Cottage, gdzie księżna Kate i książę William spędzali weekend. Pomimo krótkiego dystansu dzielącego posiadłości do spotkania braci nie doszło.

W rozmowie z magazynem "The Sun" ekspertka od royalsów stwierdziła, że chodzi o autobiografię, którą napisał książę Harry. William nie ma zaufania do brata i ma się ponoć obawiać, że ich rozmowy zostaną nagrane, a potem wykorzystane do promocji książki.

Stracili swoją szansę na odbudowanie zaufania. William obawia się, że Harry może nagrać ich rozmowy i wykorzystać je potem przeciwko rodzinie - stwierdziła.

Wygląda na to, że wrześniowa wizyta Meghan Markle i księcia Harry'ego w Wielkiej Brytanii nie przyniesie wielkiego przełomu w stosunkach rodzinnych.

Relacje Meghan Markle i księcia Harry'ego z rodziną królewską to bez wątpienia gotowy materiał na kolejny sezon "The Crown". Odkąd aktorka pojawiła się w życiu księcia, rodzinne stosunki monarchy zrobiły się naprawdę gorące. Kiedy para zdecydowała, że odchodzi z rodziny i przenosi się za ocean, książę Karol przestał się nawet odzywać do syna. W poprawieniu sytuacji na pewno nie pomógł też słynny wywiad u Oprah Winfrey, który był "bombą" zrzuconą na rodzinę królewską. Decyzje podjęte przez parę wywołały spór, który do tej pory nie został całkowicie zażegnany.

