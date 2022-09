"The Crown" to bez wątpienia jeden z największych hitów Netfliksa. Już w listopadzie widzowie będą mogli oglądać piąty sezon tej popularnej produkcji. To właśnie w tej części serii zobaczymy Elizabeth Debicki w roli księżnej Diany i Dominica Westa wcielającego się w księcia Karola. Do tej pory w rolę Diany odgrywała Emma Corrin. W zeszłym roku ogłoszono, że w piątej i szóstej części serii księżną zagra właśnie Elizabeth Debicki, która odegra sceny nawiązujące do ostatnich lat życia Lady Di i momenty tuż przed jej tragicznym wypadkiem w Paryżu. Właśnie pojawiły się zdjęcia z planu i fani serialu są zachwyceni charakteryzacją aktorki, która łudząco przypomina Dianę.

"The Crown". Wybrano aktorów, którzy wcielą się w Kate i Williama

"The Crown". Są nowe zdjęcia z planu serialu

Na najnowszych kadrach z planu "The Crown" aktorka ma na sobie kobaltową marynarkę, dokładnie taką samą, jaką nosiła księżna Diana. Ujęcia są rekonstrukcją wydarzeń z 6 września 1995 roku, kiedy książę Karol i księżna Diana w otoczeniu paparazzi odprowadzali księcia Williama do szkoły. To właśnie wtedy ich syn zaczynał swoją edukację w Eton College.

Produkcja zadbała o najdrobniejsze detale. Ze staranną dokładnością odwzorowano nawet biżuterię Diany, którą nosiła tego dnia. Fani są zachwyceni charakteryzacją aktorki i ze zniecierpliwieniem czekają na listopadową premierę. Czy Elizabeth Debicki sprosta temu zadaniu? Będziemy mogli przekonać się wkrótce.

'The Crown'. Są nowe zdjęcia z planu serialu.Elizabeth Debicki zachwyca podobieństwem do księżnej Diany fot. East News

W szóstej odsłonie sagi o rodzinie królewskiej zobaczymy wydarzenia towarzyszące tragicznej śmierci Diany oraz początki miłości księżnej Kate i księcia Williama. Twórcy "The Crown" zaangażowali troje aktorów, którzy odtworzą losy Williama i Kate. 16-letni Rufus Kampa wcieli się w nastoletniego księcia, a 21-letni Ed McVey zagra Williama z czasów studiów. W rolę Kate Middleton wcieli się Meg Bellamy.

Będziecie oglądać nowy sezon "The Crown"?

