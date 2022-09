Aleksandra Żebrowska pokazała brzuch i biust po czterech porodach. Niczego nie ukrywała

Pod koniec lipca Aleksandra Żebrowska urodziła córkę, która jest jej czwartą pociechą. Gwiazda chętnie dzieli się prywatnymi kadrami, na których widać, jak karmi piersią i opiekuje się ukochanym dzieckiem. Teraz pokazała fanom, jak wygląda jej ciało kilka tygodni po porodzie.

Aleksandra Żebrowska pokazała brzuch oraz biust po porodzie

Aleksandra Żebrowska prowadzi bardzo popularne konto na Instagramie. Śledzi je aż 330 tys. użytkowników. Celebrytka udowadnia na nim, że ma ogromne poczucie humoru i dystans do samej siebie. Tym razem na InstaStories zareagowała na tekst jednego z portali, który dotyczył tego, jak karmi piersią. Gwiazda podzieliła się screenem artykułu, a przy tym zaprezentowała się fanom, odsłaniając biust i brzuch.

Kogo przydusić?

Aleksandra Żebrowska podniosła koszulkę i pokazała ciało, które nie wróciło jeszcze do normy po czwartym porodzie. Jednak właśnie za to internautki ją kochają. Gwiazda ma odwagę pokazywać blaski i cienie macierzyństwa. Nie retuszuje zdjęć i tym samym przypomina, że na powrót do sylwetki sprzed ciąży, trzeba trochę poczekać.

Michał Żebrowski zapozował z kilkutygodniową córką

Mąż Aleksandry Żebrowskiej również skrzętnie dokumentuje w mediach społecznościowych codzienność rodziny. Najnowsze zdjęcie, jakie ukazało się na jego Instagramie, przedstawia go leżącego w białej pościeli u boku córeczki.

Jak wam się podobają kadry z życia Michała i Aleksandry Żebrowskich?

