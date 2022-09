Magdalena Różczka ostatnio wzbudziła spore poruszenie, gdy w studiu "Dzień dobry TVN" pojawiła się bez butów. Zaprezentowała za to dwie kolorowe skarpetki. Okazuje się, że zrobiła to nie bez powodu. Miała ważny apel do oglądających program śniadaniowy.

9 KAPiF.pl, Instagram / Magdalena Różczka screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl