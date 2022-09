Serial "Gotowe na wszystko" zadebiutował w telewizji w 2004 roku. Produkcja cieszyła się ogromną popularnością na świecie i doczekała się ośmiu sezonów. To historia o gospodyniach domowych na przedmieściach fikcyjnego miasteczka Fairview. Z pozoru prowadzą idealne, szczęśliwe życie, ale tak naprawdę każda z nich coś ukrywa. Gdy jedna z nich popełni samobójstwo, na jaw zaczynają wychodzić mroczne sekrety mieszkańców ulicy Wisteria Lane. Od premiery serialu mija już 18 lat. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co słychać u gwiazd "Gotowych na wszystko".

Teri Hatcher, czyli serialowa Susan Bremmer Mayer Delfino

Pierwotnie rolę Susan Mayer w serialu miała grać Mary-Louise Parker, ale aktorka odmówiła. W tej roli twórcy widzieli także Courteney Cox i Heather Locklear, ale ostatecznie to Teri Hatcher wcieliła się w postać Susan. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Widzowie szybko pokochali roztrzepaną bohaterkę, która zakochała się w Mike'u Delfino i cały czas ściągała na siebie jakieś kłopoty. Aktorka na planie serialu nabawiła się kilku kontuzji - m.in. złamania żeber.

Teri Hatcher Fot. www.310pix.com/EN

Warto dodać, że Teri Hatcher cieszyła się już sporą popularnością przed startem "Gotowych na wszystko". W latach 90. grała w serialu "Nowe przygody Supermana". Była nawet dziewczyną Bonda w filmie "Jutro nie umiera nigdy". Dziś mówi się o niej głównie w kontekście kolejnych operacji plastycznych - często nie do końca udanych. Z tego też powodu aktorka trafia na okładki tabloidów. Poza tym zagrała m.in. w serialu "Dziwna para" oraz filmach: "Sundown" i "W szaleństwie jest metoda".

Eva Longoria, czyli serialowa Gabrielle Solis

Eva Longoria podbiła serca widzów rolą Gabrielle. To głównie jej postać wnosiła do serialu elementy komediowe. Gabrielle była szalona, zadziorna i miała wybuchowy temperament. Zdarzało jej się też wdawać w romanse. Niewątpliwie była to jedna z najbarwniejszych bohaterek "Gotowych na wszystko".

Eva Longoria Fot. Splash News/EN

Eva Longoria to bez wątpienia jedna z największych hollywoodzkich gwiazd. Obecnie wciąż pojawia się w filmach, a zdarza się, że także je produkuje. Przez lata realizowała się także jako modelka i brała udział w wielu kampaniach reklamowych. Napisała także kilka książek kulinarnych. Poza tym Eva Longoria zajmuje się filantropią i jest aktywistką społeczną. Jej fundacja "Eva's Heroes" pomaga dorosłym z zaburzeniami rozwojowymi. Z kolei "Eva Longoria Foundation" ma na celu likwidację luki edukacyjnej w społeczności Latynosek.

Madison De La Garza, czyli serialowa Juanita Solis

Każdy fan "Gotowych na wszystko" zapewne doskonale pamięta Juanitę Solis, rozkapryszoną córkę Gabrielle i Carlosa, która za nic w świecie nie chciała zrezygnować ze słodkości. W tę postać wcieliła się Madison De La Garza, która prywatnie jest przyrodnią siostrą piosenkarki Demi Lovato.

Kadr z serialu 'Gotowe na wszystko' Fot. Cherry Alley Producitons

Obecnie Madison De La Garza ma 20 lat i wciąż pojawia się w różnych produkcjach. Zagrała m.in. w "Słonecznej Sonny", "Powodzenia, Charlie!" i "Bad teacher". Zajmuje się także reżyserią. Trzeba przyznać, że serialowa Juanita wyrosła na prawdziwą piękność.

Marcia Cross, czyli serialowa Bree Van De Kamp

Postać Bree Van De Kamp to zdecydowanie jedna z najciekawszych bohaterek żyjących przy Wisteria Lane. Angaż dostała Marcia Cross, chociaż producenci początkowo bardzo chcieli w tej roli obsadzić Nicole Kidman. Bree za wszelką cenę starała się utrzymać pozory idealnego życia, chociaż dopadały ją różne problemy: była wdową, rozwódką, zmagała się także z uzależnieniem od alkoholu. Miała skomplikowane związki z mężczyznami i trudne relacje z dziećmi. Sukces odniosła, gdy rozkręciła swoją firmę cateringową.

Kadr z serialu 'Gotowe na wszystko' Fot. Ron Tom /ABC /courtesy Everett Collection/EN

Po zakończeniu zdjęć do "Gotowych na wszystko" Marcia Cross pojawiła się jeszcze w kilku produkcjach. Niestety aktorkę dopadła ciężka choroba. W 2018 roku zdiagnozowano u niej raka odbytnicy. Na ten temat wypowiedziała się w wywiadzie dla "Coping With Cancer".

Czytałam wiele opowieści o osobach, które wygrały walkę z rakiem, jednak wiele osób, szczególnie kobiety, było zbyt zawstydzonych, by opowiedzieć, z jakiego rodzaju nowotworem się mierzą. Chcę, aby nie trzeba było się wstydzić tej choroby. Rzecz w tym, że nie zależało mi na tym, by zostać rzecznikiem chorych na raka odbytu. Chciałam kontynuować swoją karierę i życie. Ale kiedy przez to przechodziłam, wielokrotnie czytałam o ludziach, którzy się wstydzili, ukrywali, kłamali na temat swojej diagnozy. A z drugiej strony, lekarze nie czuli się komfortowo, rozmawiając o tym - powiedziała Marcia Cross.

Aktorka włączyła się także w akcję edukacyjną na temat wirusa HPV.

Marcia Cross Fot. Instagram.com/reallymarcia

Felicity Huffman, czyli serialowa Lynette Scavo

Serialowa Lynette Scavo to silna kobieca postać. Wielu recenzentów podkreślało, że Felicity Huffman w tej roli pokazała prawdziwy obraz amerykańskich matek i żon.

Felicity Huffman Fot. PacificCoastNews.com/EN

Felicity Huffman zagrała w wielu produkcjach, ale najbardziej doceniona była jej rola w filmie "Transamerica", za którą dostała nominację do Oscara. Zagrała także w serialu "American Crime". Aktorka jest także aktywistką społeczną i bierze udział w licznych akcjach charytatywnych. Była jednak także zamieszana w pewną aferę - wręczyła łapówkę w zamian za przyjęcie córki na studia. Z tego powodu spędziła w zakładzie karnym dwa tygodnie.

W pełni akceptuję swoją winę. Z żalem i wstydem za to, co zrobiłam, biorę pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaakceptuję wynikające z nich konsekwencje - napisała Felicity Huffman w mediach społecznościowych.

Vanessa Williams, czyli serialowa Renee Perry

Postać Renee Perry w serialu wypełniła lukę po innej przebojowej bohaterce - Edie Britt. Renee kocha luksus, jest próżna i dość nieczuła. Ostatecznie jednak zaprzyjaźnia się ze swoimi sąsiadkami, a widzom dostarczy wielu powodów do uśmiechu.

Vanessa Williams, Eva Longoria Fot. KVS, PacificCoastNews.com/EN

Vanessa Williams to nie tylko aktorka, ale także popularna piosenkarka. To ona zaśpiewała w animacji "Pocahontas". W polskiej wersji zrobiła to Edyta Górniak. Williams angażuje się w wiele akcji charytatywnych, zwłaszcza na rzecz osób LGBTQ. W 2016 roku wprowadziła też na rynek własną linię ubrań.

