Izabela Trojanowska zakończyła współpracę ze swoim wieloletnim menadżerem, Marcinem Miazgą. Mężczyzna nie przyjął tego do wiadomości i nadal przedstawia się jako jej agent. Co gorsza, jego zachowanie sprawiło, że artystka zaczęła się go bać.

