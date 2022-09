Beata Ścibakówna i Jan Englert świętują rocznicę ślubu. Opublikowali zdjęcie sprzed 27 lat

Aktorska para rozpoczęła związek w atmosferze skandalu. Mało kto dawał szansę tej miłości. Gdy Jan Englert poznał Beatę Ścibakównę, był jeszcze żonaty z Barbarą Sołtysik, którą poślubił w tajemnicy, gdy oboje byli jeszcze nastolatkami. Doczekali się trojga dzieci, syna Tomasza i córek-bliźniaczek, Katarzyny i Małgorzaty. Małżeństwo zawarte tak wcześnie nie należało do udanych i partnerzy coraz bardziej oddalali się od siebie. Aktor przyznał w swojej biografii, że pracował tak dużo i intensywnie, że w domu pojawiał się rzadko. Po rozstaniu ex-małżonkom udało się utrzymać przyjacielskie relacje. Mimo to znajomość Englerta ze Ścibakówną oburzyła wielu. On - doświadczony artysta, profesor warszawskiej Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza (wówczas PWST), ona - o 25 lat młodsza studentka. Fakt, że Jan był wykładowcą swojej przyszłej żony, tylko dolewał oliwy do i tak wysokiego już ognia.

Beata Ścibakówna i Jan Englert są już 27 lat po ślubie

Wbrew temu, co opowiadały złe języki plotkarzy, uczucie między Englertem i Ścibakówną wybuchło dopiero po trzech latach znajomości. Zaczęli się spotykać, gdy aktorka obroniła już dyplom. Pobrali się w 1995 roku, a po pięciu latach na świat przyszła ich córka, Helena. "Zakazana" miłość okazała się być tą prawdziwą. Parę łączy wiele, przede wszystkim wykonują z pasją ten sam zawód i dzielą sportowe zainteresowania, przez lata umiejętnie podsycali ogień w związku i przyznawali, że nigdy nie brakuje im tematów do rozmów.

Para celebruje właśnie 27-lecie małżeństwa. Z okazji tej rocznicy Beata Ścibakówna podzieliła się z instagramowymi obserwatorami fotografią wykonaną podczas ceremonii zaślubin.

W sekcji komentarzy natychmiast pojawiły się gratulacje, zarówno od fanów, jak i od znanych znajomych:

Piękni jesteście. Kochamy i najszerzej Gratulujemy. Kolejnych genialnych lat - napisała Bogna Sworowska.

Serdeczności dla państwa młodych - wtórowała jej Gabriela Muskała.

Beata Ścibakówna chwali się zdjęciem w bikini. Wow, jest forma!

Inni, jak Anita Sokołowska i Rafał Królikowski wyrażali aprobatę za pomocą serii emotikon. Beata Ścibakówna cierpliwie odpowiadała na wszystkie pozostawione komentarze.

My również dołączamy się do życzeń i gratulacji.