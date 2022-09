W piątek w warszawskim Studio Skandal zostało zorganizowane spotkanie prasowe dla dziennikarzy, którzy mieli okazję przedpremierowo obejrzeć pierwszy odcinek reality show "Doda. 12 kroków do miłości". Rabczewska w swoim życiu nie miała szczęścia w miłości, więc tym razem postanowiła skorzystać z pomocy psychologa, który będzie ją wspierał w poszukiwaniu tego jedynego. Artystka już nie może doczekać się premiery programu, co było widać podczas spotkania z mediami.

Doda wygina się na spotkaniu prasowym nowego programu. Króciutka sukienka. Aż za bardzo

Doda wyglądała tego dnia przepięknie. Wybrała stylizację w neonowym, pomarańczowym kolorze. Sukienka bez ramiączek była na tyle krótka, że wystarczył jeden niewłaściwy ruch, a wokalistka mogłaby na ściance odsłonić nieco za dużo. Dobrała do niej kabaretki w tym samym kolorze oraz delikatną biżuterię. We włosach za to można było zauważyć cekiny, które Doda miała jeszcze tydzień wcześniej podczas festiwalu "Magiczne zakończenie wakacji" w Kielcach.

Podczas kręcenia reality show Rabczewska zamieszkała w willi za cztery miliony złotych. W środku znajduje się m.in. siłownia, a na zewnątrz jest zalesiony teren, gdzie można trenować bieganie, co dla ceniącej aktywny tryb życia piosenkarki jest bardzo istotne. Mimo że mieszkanie zostało jedynie wynajęte dla Dody na potrzeby show, artystka zabrała tam kilka ważnych dla siebie przedmiotów. Program "Doda. 12 kroków do miłości" startuje na antenie Polsatu już 3 września. Będziecie oglądać?