Jarosław Jakimowicz aspiruje do roli dziennikarza, jednak zasady etyki dziennikarskiej są mu obce. Przed laty próbował swoich sił w aktorstwie, ale i na tej płaszczyźnie nie mógł pochwalić się dużą ilością sukcesów. Zyskał rozgłos za sprawą kontrowersyjnych i nierzadko obraźliwych poglądów. Bez wątpienia nie należy do osób, które można określić taktownymi, co po raz kolejny udowodnił, zamieszczając na Instagramie żenujący post. Próbował zadrwić z Lecha Wałęsy, ale coś nie wyszło i sam stał się pośmiewiskiem.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Joy Biden prezydentem USA, pingwiny pływają w -60 stopniach, a Słońce krąży wokół Ziemi. Pracownicy TVP bywali w formie

Zobacz wideo Według jakich zasad pracują dziennikarze TVP?

Jarosław Jakimowicz drwi ze stanu zdrowia Lecha Wałęsy. Internauci oburzeni

Jarosław Jakimowicz jest prowadzącym program TVP "W kontrze". Prezenter wiele razy pokazał na antenie, że nie wie, czym jest merytoryczna dyskusja. Zazwyczaj w obsceniczny sposób atakuje osoby, które mają odmienne poglądy. Tym razem zamierzał zadrwić z Lecha Wałęsy. Były prezydent jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu z powodu problemów zdrowotnych trafił do szpitala. Od lat zmaga się z ciężkim przypadkiem cukrzycy. 30 sierpnia przebywał jeszcze w sanatorium, a zdjęcia chętnie publikował na Facebooku. Na jednym z nich Wałęsa poddawał się zdrowotnemu zabiegowi i miał na sobie specjalistyczny strój. Ten wyjątkowo rozbawił Jakimowicza, który zestawił zdjęcie byłego prezydenta ze swoim i opatrzył je żenującym podpisem:

Zostawię Otułe tam i wracam - podpisał zdjęcia niezawodowy aktor, dodając "W drodze na księżyc".

W komentarzach internauci sprowadzili Jarosława na ziemię.

Nie ma wystarczających słów w języku polskim, żeby określić tę głupotę.

Musisz mieć straszne kompleksy, że takie żenujące wpisy publikujesz - czytamy.

Nicola Peltz wypłakiwała oczy z powodu przemowy wygłoszonej w hołdzie teściowej

Myślicie, że Jarosław Jakimowicz powinien zrobić sobie przerwę do mediów?