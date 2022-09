Nicola Peltz-Beckham i Brooklyn Peltz-Beckhampobrali się na początku kwietnia tego roku. Był to z pewnością najgłośniejszy, a także najdroższy ślub 2022 roku. Para powiedziała sakramentalne "tak" w wartej 103 mln. dolarów posiadłości ojca panny młodej. Na weselu bawili się m.in. Eva Longoria, Madonna, Elton John, a także dwie przyjaciółki Victorii Beckham z czasów Spice Girls - Mel B i Mel C. Od czasu zaślubin w sieci krążą plotki o waśni między Nicolą Peltz a jej teściową. Niektórzy donoszą, że nawet na weselu panowało między nimi napięcie. Źródło twierdzi, że panna młoda skończyła przyjęcie, "wypłakując oczy" w posiadłości w Palm Beach na Florydzie.

Nicola Peltz-Beckham popłakała się na własnym weselu przez Victorię Beckham

Jak donosi "Daily Mail", Nicola Peltz-Beckham była urażona przemową, którą podobno wygłosił na ślubie wokalista Marc Anthony, który jest bliskim przyjacielem Davida Beckhama. Mowa miała być odą do Victorii Beckham i tego, jak wspaniałą jest osobą. Sytuacja była zgoła nietaktowna, gdyż w tym dniu najważniejsza jest panna młoda, która jak donosi źródło, lubi być w centrum uwagi. Nicola Peltz-Beckham miała być naprawdę wkurzona.

Wywołała burzę w środku przyjęcia weselnego z [jej siostrą] Brittany i jej mamą i wypłakiwała oczy - mówi źródło.

Beckhamowie nie oszczędzali na prezencie ślubnym. Młodzi poczuli się jak Meghan i Harry

Jak czytamy w "The Mirror", inne źródło przyznało, że panna młoda była zdenerwowana na teściową podczas przyjęcia weselnego. Victoria Beckham miała "ukraść" nowożeńcom piosenkę do pierwszego tańca. Twierdzi się, że wybrała ten sam utwór do własnego tańca dla matki i syna, chwilę przed tym, jak para młoda miała wyjść na parkiet.