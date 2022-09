Nie milkną kontrowersje wokół nowej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W ósmym sezonie produkcji zatrudniono nowego eksperta. Jest nim Rafał Olszak, psycholog kliniczny i terapeuta poznawczo-behawioralny. Mężczyzna w mediach społecznościowych prezentuje swoje mizoginistyczne poglądy i tłumaczy je wolnością słowa. Do tej pory dowiedzieliśmy się m.in, że feminizm to nic innego jak "fabryka narcystycznych i egoistycznych potworów, które żyją wyłącznie dla siebie", facet bez samochodu to nie jest facet, a w związek z samotną matką lepiej nie wchodzić. Na wypowiedzi Olszaka negatywnie zareagowała inna psycholożka z planu programu Magdalena Chorzewska. Teraz do grona osób zbulwersowanych jego słowami dołączyła Paulina Młynarska.

Konflikt ekspertów ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Skandaliczne wypowiedzi

Paulina Młynarska zwraca się do władz TVN. Chodzi o nowego eksperta programu "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Paulina Młynarska na swoim Instagramie opublikowała wypowiedź Rafała Olszaka na temat stosowania prezerwatyw. Psycholog stwierdził, że mężczyźnie bardzo trudno jest o spontaniczność i doznanie bliskości, kiedy zbliżenia poprzedza zakładaniem prezerwatywy. Dodał też, że można odczuwać dyskomfort. Poglądy nowego eksperta "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjątkowo zirytowały Młynarską.

Stacja TVN, czyli Discovery, będzie emitować debilny program "Ślub od pierwszego wejrzenia". Nie pierwszy, nie ostatni taki idiotyzm. Tym razem jednak stacja, w której obronie ludzie protestowali na ulicach, dobiera sobie jako eksperta w tym programie "psychologa" (nazwiska nie linkuję, bo po co mu robić fejm), którego internetowa działalność to stek skrajnie szkodliwych społecznie, seksistowskich, a momentami niemal faszolskich bredni - napisała oburzona Paulina Młynarska.

