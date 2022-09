W najnowszym zwiastunie reality show "Doda. 12 kroków do miłości" piosenkarka przyznaje, że jest gotowa do absolutnie wszystkiego, by dowiedzieć się, czy partner kłamie. Gwiazda, mówiąc to, nie potrafiła powstrzymać łez.

