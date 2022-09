Katarzyna Tusk jest zaliczana do grona najpopularniejszych polskich blogerek. Na swoim lifestylowym blogu publikuje stylizacje oraz porady dotyczące mody i urody. Córka Donalda Tuska jest także aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 400 tysięcy użytkowników. Prywatnie Katarzyna Tusk jest żoną architekta Stanisława Cudnego. Para doczekała się dwójki dzieci. Starsza córka ma na imię Liliana, a imię młodszej nie zostało podane do publicznej wiadomości. Influencerka podzieliła się na Instagramie zdjęciem w towarzystwie córki i mamy Małgorzaty Tusk. Niestety dziewczynka nie mogła pójść 1 września do przedszkola. Znamy przyczynę.

Jak się okazuje, córka Katarzyny Tusk nabawiła się gorączki. Z tego powodu pierwszy dzień w przedszkolu został odwołany. Zamiast tego pozostała w łóżku z mamą i pałaszowała croissanta przygotowanego na śniadanie.

1 września. Pierwszy dzień w przedszkolu odwołany przez gorączkę, ale wcześniej przygotowane rarytasy na śniadanie pałaszujemy równo - napisała Katarzyna Tusk.

screen Fot. Instagram.com/makelifeeasier_pl

Katarzyna Tusk postanowiła podzielić się także z obserwatorami rodzinną fotografią. Na zdjęciu towarzyszy jej córka oraz mama Małgorzata Tusk.

Katarzyna Tusk, Małgorzata Tusk Fot. Instagram.com/makelifeeasier_pl

Ostatnie dni rodzina Tusków spędziła na urlopie w Chorwacji. Katarzyna Tusk podkreśliła, że jej mama jest super babcią, a w przyszłości sama marzy o tym, żeby spędzać wakacje z wnukami.

Trzy pokolenia. Też bym chciała jeździć na wakacje z wnukami, ale żeby się to udało trzeba być super babcią. Tak jak moja mama - napisała Katarzyna Tusk na Instagramie.

