Anna Bardowska miała dosyć długich włosów. "Zaszalałam"

Anna Bardowska lubi eksperymentować z fryzurami. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" nosiła już blond włosy, następnie trochę je przyciemniła, a po czasie zafundowała sobie czekoladowy brąz. Zawsze jednak wierna była jednej długości i nie decydowała się na radykalne cięcia. Tym razem zrobiła wyjątek. Sami zobaczcie.

Zobacz wideo Na oczach widzów programu "Rolnik szuka żony" wielu uczestników znalazło miłość

Anna Bardowska pochwaliła się nową fryzurą. "Zaszalałam"

O tym, że planuje zmiany w wyglądzie, Anna Bardowska poinformowała w opublikowanym na Instagramie poście. Celebrytka wrzuciła do sieci zdjęcie prosto z salonu fryzjerskiego. W opisie do niego dodała, że ma ochotę na metamorfozę, ale przyznała, że nie jest to dla niej łatwa decyzja.

Za każdym razem, kiedy jestem na tym fotelu kusi mnie, żeby zaszaleć. A później łapię cykora i proszę o podcięcie kilku milimetrów. Jak będzie dzisiaj? Nie wiem - napisała Bardowska.

Internauci byli bardzo ciekawi, czy Bardowska zdecydowała się na nieco większą zmianę w wyglądzie i zasypali ją pytaniami na ten temat.

Zaszalałaś z fryzurą? - zapytała jedna z osób.

W odpowiedzi celebrytka zaprezentowała nową fryzurę i powiedziała, o ile centymetrów ścięła włosy.

Zaszalałam, ścięłam około 15 centymetrów.

Zmiana, choć niewielka to zdecydowanie na plus. Anna Bardowska prezentuje się bardzo ładnie w nowej fryzurze.

Anna Bardowska Instagram/@ania.bardowska

Anna Bardowska wzięła udział w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Popularne show przyniosło jej nie tylko sławę, ale również miłość. To właśnie tam poznała Grzegorza, u którego boku wiedzie szczęśliwe życie i wspólnie wychowują ukochane pociechy.

