Roksana Węgiel jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Przepustką do kariery było zwycięstwo w programie "The Voice Kids". Młoda wokalistka zatryumfowała także na Eurowizji Junior w 2018 roku. Od tamtej pory często gości w mediach. Współprowadziła także program "You Can Dance - Nowa generacja" Pomimo wielu obowiązków zawodowych piosenkarka nie zaniedbuje nauki. Ostatnio przyznała jednak, że powrót do szkoły nieco ją stresuje.

Roksana Węgiel nie chce wracać do szkoły. "Sama myśl mnie załamuje"

Roksana Węgiel jest bardzo popularna na Instagramie. Jej profil jest obserwowany przez ponad milion internautów. Niedawno młoda gwiazda zapytała fanów o wakacje. Okazuje się, że ostatnie dni wolnego były dla wokalistki bardzo pracowite.

Jak wam mijają wakacje? Znaczy ostatnie dni wakacji w sumie... Powiem wam, że u mnie jest bardzo pracowicie. Wczoraj wróciłam z trasy, dziś miałam egzamin z fizyki, zdałam. Także są jakieś plusy - stwierdziła.

Piosenkarka jest już w klasie maturalnej. Na InstaStories zdradziła, że nieco przeraża ją, jak obszerny materiał musi opanować w nadchodzącym roku szkolnym. Roxie pozostaje jednak optymistką i jest przekonana, że uda jej się pogodzić obowiązki zawodowe z przygotowaniami do matury.

Uświadomiłam sobie przy okazji, że właśnie zaczynam maturalną klasę i będzie naprawdę ciężko. Także na pewno będzie dużo nauki, ale nie będę się teraz użalać nad sobą, jakoś damy radę. Wiecie, po prostu sama myśl mnie załamuje na ten moment, ale będzie dobrze - podkreśliła.

Myślicie, że Roksana Węgiel zdecyduje się kontynuować edukację po maturze?