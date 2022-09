To dla niej Gerard Pique zostawił Shakirę. Teraz zabrał 23-letnią Clarę na ślub przyjaciela

Shakira i Gerard Pique przez lata tworzyli zgrany związek. W 2013 roku na świat przyszedł ich starszy syn Milan, a dwa lata później - Sasha. Jednak nic nie trwa wiecznie i partnerzy niedawno zakończyli relację. Żadne z nich nie podało przyczyny rozstania. Zagraniczne media donosiły, że powodem rozpadu związku była niewierność piłkarza. Donoszono również, że mieli zawrzeć pakt, według którego przez co najmniej rok nie będą pokazywać się publicznie z nowymi partnerami. Pique się do tego nie dostosował i już od jakiegoś czasu jest fotografowany w towarzystwie 23-letniej Clary. Tym razem wybrali się na wesele jego przyjaciela. Miłość wisi w powietrzu?

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: 50 to nowe 40. Żyją jak chcą, wyglądają świetnie i nie ulegają presji. Steczkowska, Lopez, Klum pokazują, jak czerpać z życia

Zobacz wideo Shakira i Gerard Piqué się rozstali. Co było powodem?

Gerard Pique nie dotrzymał słowa danego Shakirze. Zabrał nową partnerkę na wesele

Gerard Pique nie potrzebował dużo czasu, by po rozstaniu z Shakirą dojść do siebie. Gdy informacja została potwierdzona przez artystkę, ten zaczął publicznie pokazywać się z 23-letnią studentką, która nazywa się Clara Chia Marti i studiuje w Barcelonie. "Daily Mail" twierdzi, że Marti pracuje dla piłkarza w jego firmie Kosmos, w dziale public relations. Zakochani już nie chcą się ukrywać. Niedawno zostali zauważeni na jednym z koncertów, a teraz wspólnie wybrali się na wesele.

Piłkarz i studentka PR spacerowali przytuleni i cały czas trzymali się za ręce. Uśmiechy nie schodziły im z ust. Jak donosi "Daily Mail", Shakira miała być wściekła na ojca ich dzieci za to, że pokazał się z nową partnerką, mimo że zawarł pakt, by poczekać rok, zanim to zrobi.

Pique postawił na elegancką stylizację, na którą składał się garnitur, biała koszula i stylowe buty. Clara Chia Marti na tę okazję wybrała sukienkę maxi w kolorowe pasy, do której dobrała niebieską plecioną torebkę i sandały na przezroczystym obcasie. Włosy zostawiła rozpuszczone.

Gerard Pique nie dotrzymał słowa danego Shakirze. Zabrał nową partnerkę na wesele Fot. Forum/Backgrid UK

Izabella Krzan pozuje w bikini. Strój obnażył jej mały sekret

Wyglądali na naprawdę szczęśliwych. Więcej zdjęć w naszej galerii na górze strony.