Izabella Krzan pozuje w skąpym bikini. Strój obnażył jej mały sekret

Izabella Krzan zyskała rozpoznawalność jako współprowadząca program "Pytanie na śniadanie" u boku Tomasza Kammela, gdzie zastąpiła Marzenę Rogalską. Wcześniej pochodząca z Olsztyna gwiazda stacji TVP prowadziła teleturniej "Koło fortuny", a także zdobyła tytuł Miss Polonia. Prezenterka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z fanami życiem prywatnym. Ostatniego dnia wakacji dodała nowe zdjęcie w letniej stylizacji, a przy okazji pokazała wcześniej niewidziany tatuaż.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabella Krzan w kusym topie na koncercie TVP. Odsłoniła brzuch

Izabella Krzan ma tatuaż w niecodziennym miejscu. Wyeksponowała go w skąpym bikini

Wakacje były bardzo intensywne dla gwiazdy TVP. Była Miss Polonia w ramach obowiązków zawodowych pojawiła się na 20-leciu "Pytanie na śniadanie" i Wakacyjnej Trasie Dwójki. Izabella Krzan tegoroczny urlop spędza w Polsce. Wybrała rodzinne strony, czyli Mazury. Prezenterka postanowiła wykorzystać ostatnie ciepłe dni przed jesienią, wskoczyła w strój kąpielowy i powędrowała nad jezioro na deskę.

Zdjęciem pochwaliła się na Instagramie. Gwiazda siedzi na SUPie w stroju kąpielowym i bluzce z długim rękawem. Na twarzy ma okulary przeciwsłoneczne. Jednak to, co szczególnie zwraca uwagę na zdjęciu to mały tatuaż na lewym pośladku. Krzan postawiła na delikatne serduszko.

Mazury czy morze? - zapytała prowadząca TVP pod postem.

Pod postem znalazło się wiele pochlebnych komentarzy odnośnie tatuażu.

Fajna dziara.

Ładny tatuaż.

Fajne serduszko na pupie.

Półnaga Iza Krzan pływa po jeziorze. Podczas zachodu się odwróciła... Odważnie!

A wam, jak podoba się tatuaż Izabelli Krzan?