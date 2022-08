Ilona Łepkowska opowiedziała o emeryturze. Podała kwotę. Niska

Ilona Łepkowska od lat należy do grona najbardziej pożądanych i popularnych scenarzystek w Polsce. To ona jest współodpowiedzialna za stworzenie takich filmowych hitów jak: "Kogel Mogel", "Och, Karol", "Nigdy w życiu" czy "Nie kłam, kochanie", a także seriali m.in. "M jak miłość", "Barwy szczęścia" i "Na dobre i na złe". We wrześniu swoją premierę będzie miała autobiograficzna komedia Łepkowskiej "Zołza" z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej. Wydawać by się mogło, że autorka takich przebojów może pławić się w luksusie, ale jej emerytura może być dla wielu zaskoczeniem. Scenarzystka poruszyła ten temat w najnowszym wywiadzie.

Ilona Łepkowska nie może liczyć na wysoką emeryturę. Otrzymuje jednak tantiemy za emisje swoich filmów i seriali

Okazuje się, że Ilona Łepkowska nie może liczyć na wysoką emeryturę. Jest jednak spokojna o swój los.

Ja jestem spokojna o swoją emeryturę dlatego, że jestem osobą oszczędną i zapobiegliwą. Przede wszystkim płaciłam za siebie składki emerytalne, co nie wszyscy robili i mam normalną ZUS-owską emeryturę. Nie jest to wysoka emerytura, w tej chwili to jest jakieś 1350 zł czy 1400 zł po podwyżce. Natomiast starałam się oszczędzać, nie wydawać wszystkiego, co zarabiałam, ponieważ wiem, że bywają ciężkie czasy i człowiek nie ma pracy, nie ma propozycji zawodowych, tak jest we wszystkich wolnych zawodach. Jeśli ktoś, kto ma wolny zawód, żyje z dnia na dzień i wydaje wszystkie pieniądze na bieżąco, to jest bardzo nierozsądny. Ja jestem rozsądna. Starałam się zgromadzić jakieś oszczędności i mieć bezpieczną starość i emeryturę. Jest też tak, że my, twórcy, dostajemy tantiemy w momencie, kiedy nasze filmy są pokazywane w stacjach telewizyjnych - powiedziała Ilona Łepkowska w rozmowie z Jastrząb Post.

Scenarzystka dodała, że tantiemy za jedną emisję nie są wysokie, ale wygląda to lepiej w przypadku osób z dużym dorobkiem. Ona się do takich zalicza. Honoraria, które wypływają na jej konto, są jednak zależne od wielu czynników.

To jest bardzo różne. To nie jest stawka jednorazowa. Ta stawka jest uzależniona od tego, jakie były dochody telewizji w danym roku, zarówno te z abonamentu, z reklam, z tych wszystkich dotacji i ile było tzw. utworów chronionych emitowanych. Teraz program jest właściwie całą dobę, to tych utworów jest emitowanych bardzo dużo. Tę kupkę pieniędzy, które telewizja zarobiła dzieli się przez ilość minut tego chronionego repertuaru, który został wyemitowany. Tych minut jest oczywiście bardzo dużo w ciągu roku. Z tego wychodzi drobny grosz, np. 50 gr. za taką minutę i wtedy pomnoży się to przez film, który trwa 100 minut i wtedy wiadomo, ile dostanę. Ale nigdy nie wiem w żadnym roku, ile tych pieniędzy będzie, ponieważ to się zmienia od tych parametrów o których powiedziałam. Natomiast nie sądzę, żeby to było więcej za emisję filmu w telewizji publicznej niż 2 tys. w najlepszych latach. Tego filmu nie powtarza się w roku 10 razy, tylko np. raz - powiedziała Ilona Łepkowska.

"Królowa seriali" dodała także, że jest wciąż aktywna zawodowo, a co za tym idzie, wciąż zarabia.

Więc nawet, jeśli by wszystkie moje filmy zostały powtórzone w danym roku, to to byłoby np. kilkadziesiąt tysięcy w roku. Ale to jest zawsze taki zastrzyk gotówki, zastrzyk pieniędzy, który pomaga w momencie, kiedy człowiek nie pracuje zawodowo. Natomiast ja jeszcze pracuję - dodała Ilona Łepkowska.

