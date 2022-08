Eliza Trybała przyszła na premierę filmu. Patrzymy na twarz. To naprawdę ona?!

Eliza Trybała zyskała popularność w programie "Warsaw Shore". Dziś zarówno z zachowania, jak i z wyglądu nie przypomina już uczestniczki kontrowersyjnego show. Żona "Trybsona" przeszła ogromną metamorfozę. Sami zobaczcie, jak w tym tygodniu prezentowała się na jednej z branżowych imprez.

Odmieniona Eliza Trybała na premierze filmu "Kryptonim Polska"

W programie "Warsaw Shore" Eliza Trybała została zapamiętana jako kochająca imprezy dziewczyna. Wówczas nosiła długie blond włosy, bardzo mocny makijaż i kolorowe stylizacje. Popularne show przyniosło jej nie tylko sławę, ale również miłość, ponieważ właśnie tam poznała obecnego męża Pawła "Trybsona" Trybałę.

Po zakończeniu pierwszego sezonu "Warsaw Shore" Eliza zaszła w ciążę, co z pewnością przyczyniło się do zwiększenia jej rozpoznawalności, ponieważ chętnie dzieliła się w sieci przygotowaniami do powitania na świecie pociechy. Niedługo później wspólnie z mężem doczekali się drugiej córeczki.

Żona "Trybsona" skutecznie wykorzystała swoje pięć minut sławy i obecnie jest bardzo popularną influencerką. Na instagramowym profilu regularnie publikuje kadry z życia prywatnego, a także zdjęcia z branżowych imprez. Niedawno pochwaliła się, że wraz z mężem była na premierze filmu "Kryptonim Polska". Specjalnie na tę okazję włożyła krótką, koronkową sukienkę, do której dobrała sandałki na obcasie. Włosy pozostawiła rozpuszczone i postawiła na podkreślający oczy makijaż.

Patrząc na nowe zdjęcia Elizy, aż ciężko uwierzyć, że to ta sama osoba, która wystąpiła w pierwszym sezonie "Warsaw Shore". Zdaniem wielu osób, osób celebrytka za bardzo pokochała zabiegi medycyny estetycznej. Na przestrzeni lat między innymi powiększyła usta, a także zafundowała sobie korektę nosa.

