Paulina Krupińska jest matką dwójki dzieci. Starsza pociecha prowadzącej "Dzień dobry TVN" już niebawem zacznie edukację w szkole podstawowej. Krupińska w rozmowie z reporterem Plotka przyznała, że siedmioletnia Tosia odlicza dni do pierwszego dnia w szkole. Podzieliła się również swoimi wrażeniami na temat kontrowersyjnego podręcznika autorstwa Wojciecha Roszkowskiego.

Córka Pauliny Krupińskiej od września idzie do szkoły. "Jesteśmy zestresowani"

Córka Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki nie może doczekać się końca wakacji. Modelka nie ukrywa, że jest nieco rozbawiona postawą Tosi. Gwiazda "Dzień dobry TVN" skompletowała już wyprawkę, z której będzie korzystała jej starsza pociecha.

Moja córka Tosia idzie teraz do pierwszej klasy. Każdego dnia pyta się: "Mamo, za ile nocek idę do szkoły". Jest bardzo podekscytowana, ja również. Czekamy na ten moment. Jesteśmy z jednej strony zestresowani, a z drugiej podekscytowani.

Paulina Krupińska została również zapytana o opinię na temat najnowszego podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Prezenterka jest wyraźnie zdegustowana treściami, jakie znalazły się w książce. Przyznała też, że ma nadzieję, że ktoś wyciągnie konsekwencje wobec twórców podręcznika i rządzących, którzy dopuścili, by znalazł się on w szkolnej podstawie programowej.

To jest absolutnie skandaliczna sprawa. Tego typu zapisy w tego typu książkach nie powinny mieć nigdy miejsca. Mam nadzieję, że ktoś zrobi z tym porządek, zastanawiam się tylko, kto, bo przecież ktoś to wypuścił i zaakceptował i nikogo to nie zakuło w oczy. Bardzo się cieszę, że ta sprawa została tak nagłośniona w mediach i nie przeszła bez echa.

