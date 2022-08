Lara Gessler gotowa na poród. Zawartość walizki może zaskoczyć

Lara Gessler robi ostatnie szlify przed drugim porodem. Gwiazda niebawem powita na świecie syna. Jednak zanim dojdzie do rozwiązania, celebrytka postanowiła pokazać, co zabiera ze sobą do szpitala. Taka organizacja jest godna "Perfekcyjnej Pani Domu".

9 Fot. Instagram/ lara_gessler Otwórz galerię Na Gazeta.pl