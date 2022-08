Tak wygląda 23-letnia córka Katarzyny Dowbor! Panie wybrały się w podróż

Macieja Dowbora, syna prowadzącej "Nasz nowy dom", kojarzą chyba wszyscy. Z mediami związany jest od wielu lat, a od 2014 roku niezmiennie można oglądać go w roli prowadzącego show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". Przez długi czas wiele osób mogło nie wiedzieć nawet, że Katarzyna Dowbor ma również córkę. Maria Dowbor-Baczyńska przyszła na świat w 1999 roku ze związku dziennikarki z Jerzym Baczyńskim. Choć młodsza pociecha Katarzyny Dowbor - przynajmniej na razie - nie jest związana ze światem show-biznesu, często gości w instagramowych postach, którymi chętnie dzieli się jej słynna mama.

Katarzyna Dowbor chwali się zdjęciami z rodzinnego wyjazdu z córką

Pod koniec sierpnia gwiazda "Naszego nowego domu" dodała zdjęcie z lotniska, informując fanów, że wybiera się na urlop razem z Marią. Katarzyna Dowbor nie ujawniła, dokąd dokładnie się udały, jednak ze zdjęć zamieszczonych przez dziennikarkę wynika, że odpoczywają w przepięknych okolicznościach przyrody, korzystając ze słońca i błękitnego morza. Panie nie zamierzały jednak wylegiwać się na plaży. Postawiły na aktywny wypoczynek i wybrały się na wspólny rejs. Dziennikarka pochwaliła się kilkoma kadrami z wakacji, na których pozuje obok córki. Maria Dowbor-Baczyńska, która niedawno skończyła 23 lata, staje się coraz bardziej podobna do mamy. Uśmiechy już teraz mają niemal identyczne.

Chociaż Maria Dowbor-Baczyńska, w przeciwieństwie do mamy i brata, na co dzień żyje z dala od błysku fleszy, w mediach było już o niej głośno. W 2019 roku pojawiła się u boku Katarzyny Dowbor na okładce "Vivy!", a dwa lata później panie gościły na okładce "Forbes Woman". Córka dziennikarki przez pewien czas studiowała filozofię i psychologię na University of Durham w Wielkiej Brytanii. Naukowe plany pokrzyżowała jej jednak pandemia, dlatego zdecydowała się wrócić do Polski. Obecnie kształci się z zakresu socjologii i antropologii z elementami politologii. Jak wynika z relacji prowadzącej "Nasz nowy dom", Maria Dowbor-Baczyńska z nowymi wyzwaniami radzi sobie świetnie i w tym roku śpiewająco zaliczyła całą sesję egzaminacyjną.