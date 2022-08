Karolina Pisarek trafiła do szpitala. "Ból jest tak duży. Łzy mi same lecą"

Karolina Pisarek jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio chętnie relacjonuje, jak wyglądają jej przygotowania i treningi do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Teraz jednak na Instagramie modelki pojawiła się niepokojąca wiadomość. Pisarek zdradziła, że przez narastający ból musiała skorzystać z pomocy medycznej.

Karolina Pisarek płacze przez ból głosy. "Pierwszy raz tak mocno boli"

Karolina Pisarek przyznała, że od jakiegoś czasu zmaga się z migreną. 31 sierpnia ból jednak się nasilił, przez co musiała iść do lekarza. Na udostępnionych przez nią na Instagramie zdjęciach widać, że najprawdopodobniej trafiła do szpitala, gdzie przechodzi specjalistyczne badania m.in. tomografię głowy.

To już szósty dzień, kiedy budzę się z ogromnym bólem głowy. Nie wiem, czym spowodowana jest migrena, bo nigdy wcześniej nie miałam takich stanów. Codziennie wspomagam się mocnymi środkami przeciwbólowymi z nadzieją, że przejdzie, ale dziś ból jest tak duży, że jadę do lekarza - napisała na Instagramie.

Żaliła się też:

Pierwszy raz tak mocno boli mnie głowa, że same łzy mi lecą.

Pisarek nie zdradziła, jaką diagnozę postawił lekarz. Nie powiedziała też, czy w związku z dolegliwościami pojawi się w najnowszym odcinku tanecznego show Polsatu. Pochwaliła się za to, że mąż ją wspiera w trudnych chwilach.

