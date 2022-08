"Kawa czy herbata?" ma 30 lat. Tak kiedyś wyglądali Mołek, Woźniak-Starak i Chylewska

"Kawa czy herbata?" to format śniadaniowy, który był pierwszym w Polsce programem w stylu tych, które były już od 1950 roku powszechnie znane za granicą. Program śniadaniowy był emitowany w Polsce od 31 sierpnia 1992 roku do 30 sierpnia 2013 roku. Od pierwszego odcinka format zgromadził przed telewizorami liczną widownię. Pomysł na produkcję został przekształcony z godzinnego serwisu porannego "Dzień dobry" na zlecenie ówczesnego prezesa TVP Janusza Zaorskiego przez zespół Halszki Wasilewskiej. Kobieta zaproponowała w tamtym czasie Telewizji Polskiej zrealizowanie serwisu porannego, który miał być wzorowany na amerykańskim programie "Good Morning America". Prowadzący show natychmiast stali się wielkimi gwiazdami. Sprawdziliśmy, jak dzisiaj się prezentują.

Tak wyglądają dziś prezenterzy "Kawy czy herbaty?". Zmienili się o 180 stopni!

Maciej Kurzajewski

Maciej Kurzajewski współprowadził program śniadaniowy w latach 2005–2007 i 2012–2013. Trzeba przyznać, że od tego czasu bardzo się zmienił. Widać tutaj dobry wpływ trendów, jeżeli chodzi o akcesoria. W czarnych okularach zdecydowanie bardziej mu do twarzy. W dalszym ciągu związany z TVP. U boku Katarzyny Cichopek prowadzi "Pytanie na Śniadanie".

Paulina Chylewska

Paulina Chylewska współprowadziła show w latach 2006-2013. Widzowie kochali ją za wyczucie stylu i wysoką kulturę osobistą. W marcu 2017 roku wystąpiła w siódmej edycji "Tańca z Gwiazdami". Partnerował jej Jacek Jeschke. Udało im się zakwalifikować do czwartego odcinka, w którym odpali z rywalizacji. W tym samym roku dziennikarka poinformowała o zakończeniu współpracy z TVP i przeszła do Polsatu. Występuje w roli prezenterki sportowej.

Beata Tadla

Beata Tadla od grudnia 2012 roku do czerwca 2013 roku prowadziła poniedziałkowe wydania porannego programu TVP1 "Kawa czy herbata?". Zawsze uśmiechnięta dziennikarka była lubiana przez fanów formatu. Nie współpracuje już z TVP. Pojawiła się w kilku serialach jak "Wataha", czy "Pakt". W 2018 roku z Janem Klimentem zwyciężyła w finale ósmej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Współprowadziła program "Bez ograniczeń" w Superstacji. Od marca 2020 jest jedną z prowadzących program internetowy "Onet Rano".

Agata Konarska

Dystyngowana dziennikarka prowadziła "Kawę czy herbatę?" w latach 2009-2013. W 2011 roku gościnnie pojawiła się w serialu "Klan". W dalszym ciągu związana jest z TVP. Prowadzi program informacyjny "Okiem wiary", emitowany w TVP Info.

Agnieszka Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak prowadziła program śniadaniowy w latach 2005-2009. Widzowie uwielbiali ją za cięty język i niepopularne opinie. W 2013 przeszłą do konkurencyjnej stacji. Współprowadziła magazyn show-biznesowy "Na językach", a teraz jest jedną z prezenterek "Dzień Dobry TVN".

Magda Mołek

Dziennikarka była jedną z prowadzących "Kawa czy Herbata?" w latach 2002-2004. W 2004 została prezenterką telewizji TVN-u. Do 2019 roku współprowadziła "Dzień Dobry TVN". W 2020 Magda Mołek założyła kanał "W moim stylu" na serwisie YouTube.

Zygmunt Chajzer

Zygmunt Chajzer współprowadził poranne wydanie "Kawa czy Herbata?" przez pięć lat - 1992–1997. Trzy lata później przeszedł do Polsatu, gdzie był prowadzącym teleturniej "Idź na całość". W TVN-ie prowadził teleturnieje "Telegra" i 'Chwila prawdy". Po pięciu latach wrócił do Polsatu. Wziął udział w show "Gwiazdy tańczą na lodzie" i "Tańcu z Gwiazdami". Wystąpił w słynnej już reklamie proszków do prania. W 2019 wypuścił na rynek własną markę z proszkami do prania.