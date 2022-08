Krzysztof Rutkowski jest jedną ze znanych osób, które przyjęły zaproszenie do 13. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak donosi "Super Express", jego udział słono kosztuje produkcję, bowiem za każdy odcinek ma dostawać nawet 30 tys. zł. Pierwsza suma już wpadła na jego konto, a będzie jeszcze więcej. Choć Rutkowski zatańczył bardzo słabo i otrzymał od jurorów zaledwie 17 punktów, to nie odpadł i jego wątpliwe popisy taneczne będziemy dalej oglądać na antenie Polsatu. Cechą charakterystyczną detektywa są bez wątpienia jego włosy i fryzura zaczesana do góry. Już wiemy, że nie zawsze tak wyglądał. Dokopaliśmy się do starych zdjęć Rutkowskiego.

Krzysztof Rutkowski w przeszłości. Zabrakło oryginalnej fryzury

Z mediami związany jest od 2001 roku, kiedy to na antenie TVN-u emitowano program "Detektyw", w którym pokazywano wybrane akcje biura Krzysztofa Rutkowskiego. W tym samym roku uzyskał mandat posła na Sejm IV kadencji z ramienia Samoobrony RP. Jego kariera polityczna się rozkręcała, a od maja do lipca 2004 był nawet posłem do Parlamentu Europejskiego V kadencji. Później jednak nie powtórzył sukcesu i bezskutecznie kandydował. W tym czasie wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Na zdjęciach, do których się dogrzebaliśmy, widzimy, że nosił się elegancko.

Zawsze miał garnitur, czasami zakładał krawat. Uwagę zwraca jednak jego fryzura. W tamtych latach detektyw nie nosił włosów ułożonych do góry. Strzygł się dość krótko, nie dbał o ułożenie pasm. Gdzieniegdzie można też dostrzec prześwity.

Krzysztof Rutkowski w 2002 roku Kapif.pl

Więcej zdjęć Krzysztofa Rutkowskiego z przeszłości znajdziecie w naszej galerii na górze strony.