Agnieszka Woźniak-Starak jest ikoną stylu i umie bawić się modą. Na czerwonych dywanach bryluje w przemyślanych stylizacjach, które podkreślają jej sylwetkę i urodę. Dziennikarka stara się jednak nie kupować wielu ubrań. Korzysta także z ekologicznych rozwiązań, jakimi są sklepy z odzieżą czy dodatkami z drugiej ręki.

Agnieszka Woźniak-Starak została ikoną stylu. Nawet jej zdarzały się wpadki

Agnieszka Woźniak-Starak kupiła bluzkę za 10 złotych

Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z naszym dziennikarzem przyznała, na co zwraca uwagę, wybierając ubrania. Stawia przede wszystkim na jakość, tak by kolejne części garderoby służyły jej jak najdłużej. Gwiazda daje też ubraniom nowe życie - kupuje i sprzedaje je w sklepach typu second hand czy z odzieżą vintage.

Są sprawdzone miejsca. Są też świetne vintage shopy internetowe. Może nawet nie vintage, ale z ciuchami z drugiego obiegu, które dostają nowe życie. Nie muszą być takie stare, to są często dosyć nowe modele torebek, butów mało używanych. Jest parę takich sprawdzonych sklepów, w których też zdarza mi się sprzedawać moje rzeczy, (...), a które przywiązują bardzo dużą uwagę do tego, żeby te rzeczy były dobrej jakości i absolutnie nie były zniszczone - mówiła.

Zdradziła też, które ubranie z jej szafy jest najtańsze.

Najtańsza rzecz to była bluzka za 10 złotych kupiona w Tajlandii na bazarze, którą mam do dzisiaj. I ona wygląda jak taka vintage, koronkowa. I jest do dzisiaj w mojej kolekcji - opowiadała.

