Siostra Amber Heard nie wytrzymała, gdy zobaczyła Deppa na gali. "MTV jesteście obrzydliwi"

Whitney Heard, czyli siostra Amber, która także zeznawała w czasie procesu dekady, była zszokowana tym, co ujrzała na scenie w czasie gali MTV VMA 2022. Podczas wydarzenia puszczono reklamę z udziałem Johnny'ego Deppa, który zagrał w kosmicznym skafandrze, nawiązując tym samym do logotypu kanału i statuetek MTV. W sieci opublikowano nagranie, które podzieliło fanów. Jedni byli zachwyceni wideo, a inni oczekiwali, że reklama będzie trwała dłużej. Na pewno do grupy niezadowolonych można dopisać siostrę Amber Heard, Whitney. Kobieta w mocnych słowach skomentowała na Instagramie to, co zobaczyła tamtego wieczoru.

Whitney Heard oburzona zatrudnieniem Deppa do reklamy MTV VMA 2022. Padły mocne słowa

Siostra oskarżonej o zniesławienie Amber Heard była zaskoczona zaproszeniem Johnny'ego Deppa do reklamy stacji wyemitowanej podczas gali. Występ, na którym widać, jak aktor lewituje w stroju kosmonauty i mówi do widowni żartobliwe, krótkie przemówienie, poraził Whitney Heard. W niewybredny sposób skomentowała całą sytuację w relacji na Instagramie. Napisała wprost, co o tym wszystkim myśli.

MTV jesteście obrzydliwi i zdesperowani. Mam nadzieję, że osoby, które go zaprosiły nie mają córek - napisała Whitney Heard.

Występ Johnny'ego Deppa hitem sieci. Jego nagranie stało się viralem

Wideo, na którym można podglądnąć dzikie akrobacje mężczyzny i jego zabawną wypowiedź podczas gali MTV, stało się już viralem w sieci. Mężczyzna, kiedy w pewnym momencie ściągnął hełm i uśmiechnął się do widowni, zaprezentował im niezłą dawkę poczucia humoru.

Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że jestem dostępny na urodziny, bar micwy, bat micwy, wesela, stypy, wszelkie przyjęcia, których potrzebujecie - mogliśmy usłyszeć - zaczął.

Następnie po chwili dodał:

I wiecie co? Potrzebowałem tej pracy.

Co myślicie o zachowaniu Whitney Heard? Zgadzacie się z jej słowami?